Gurmani horoskopa: Da vidimo ko su najveći „alavci“ Zodijaka!

Horoskopski gurmani iliti ko su najveći „alavci“ Zodijaka!

Da li poznajete nekoga ko uvek uzima najveće parče torte, grabi najbolju poziciju na koncertu ili jednostavno ne ume da kaže „dosta“? Verovatno je u pitanju jedan od ova tri horoskopska znaka. Upoznajte najveće „gurmane“ Zodijaka, koji život shvataju kao švedski sto sa neograničenim opcijama.

Ovan: „Ja prvi!“

Ovan je onaj prijatelj koji će uvek prvi probati novo jelo, prvi kupiti najnoviji gedžet i prvi se prijaviti za takmičenje. Njegova deviza je „sve, sad i odmah“. Strpljenje mu nije jača strana, a deljenje resursa… pa, recimo samo da nije u njegovoj prirodi. Ako vidite nekoga kako se laktovima probija kroz gužvu, velike su šanse da je u pitanju Ovan koji žuri da ugrabi svoj „deo kolača“.

Lav: „Samo najbolje za mene“

Lav ne samo da želi parče torte, on želi tortu sa najviše spratova, ukrašenu zlatnim listićima i posluženu na srebrnom poslužavniku. Za Lava, život je pozornica, a on je glavna zvezda. On ne želi samo aplauz, on želi ovacije. Njegov moto je „zašto biti skroman, kada možeš biti fantastičan?“. Ako poznajete nekoga čiji Instagram profil izgleda kao naslovnica magazina, verovatno ste upoznali Lava.

Jarac: „Sakupljač hrčaka“

Jarac je onaj tihi gost na proslavi koji će, dok se svi zabavljaju, neprimetno spakovati nekoliko kolača „za kasnije“. On ne pati od glamura kao Lav, niti od impulsivnosti kao Ovan. Jarac je strateg. On zna da se najbolje stvari u životu moraju strpljivo sakupljati i čuvati na sigurnom. Njegova „pohlepa“ nije upadljiva, ali je temeljna. On ne želi samo parče torte, on želi celu poslastičarnicu. I verovatno će je jednog dana i kupiti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com