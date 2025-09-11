Hejteri horoskopa: Ako ste rođeni u jednom od ova tri znaka, verovatno mrzite sve oko sebe

Ko su stručnjaci za suptilnu (i ne baš tako suptilnu) mržnju? Tri znaka su rođeni hejteri, njima je nemoguće da ne mrze nekoga (ili sve) oko sebe.

Jarac

Jarčevi se ne uzbuđuju. Ni zbog vašeg novog posla, ni zbog lansiranja vašeg novog proizvoda, ni zbog kafe koju ste preskupo platili. Njihovo lice kaže „čestitam“, ali njihov ton kaže „trudi se više“. Mogli biste osvojiti Oskara, a oni bi pitali zašto vam je toliko dugo trebalo.

Devica

Device ne mrze zabave radi. Mrze zato što primećuju svaku manu, svaku nedoslednost i svako loše urađeno krilo ajlajnera. Nisu ni glasni oko toga. Samo jedna podignuta obrva, i šteta je učinjena.

Škorpija

Škorpije vas neće napasti u javnost. Samo će se držati te jedne stvari koju ste pogrešno rekli 2019. i pominjati je svaki put kada objavite priču o „eri isceljenja“. Ako napredujete, a oni vas ne vole, ponašaće se kao da to nisu ni videli.

Počasna dva mesta: Vodolija i Blizanci

Vodolija mrzi trendove. Ponose se time što su originalni, čak i ako to znači nošenje kroksica sa bade mantilom.

Blizanci mrze kada nisu najsmešnija osoba u prostoriji.

