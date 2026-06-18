Hiron napušta Ovna 18. juna 2026: tri znaka konačno spuštaju teret koji su predugo nosili na leđima

Hiron napušta Ovna 18. juna 2026 i tri znaka konačno odustaju od stare ljutnje. Proverite da li ste među njima i šta da pustite.

Hiron napušta Ovna 18. juna 2026. i za tri znaka to znači jednu konkretnu stvar: teret koji vučete mesecima konačno možete da spustite. Ranjeni iscelitelj radi tiho, ali precizno. U četvrtak, na svoj poslednji dan u Ovnu pre ulaska u Bika, pokazuje vam da nazad nema, i to je dobra vest.

Stari način vam nije doneo ništa. Emocionalne rane jesu lekcije, ali nisu teret koji morate doživotno da hranite. Sada se prtljag spušta, a vi krećete dalje lakšim korakom.

Šta tačno znači Hironov poslednji dan u Ovnu

Hiron je tačka u horoskopu koja pokazuje gde nas najviše boli i gde najviše rastemo. Dok je bio u Ovnu, gurao je na površinu rane vezane za bes, krivicu i identitet. Tranzit Hirona 18. juna zatvara to poglavlje i pomera fokus na ono što stvarno vredi.

Ovan: ljutnja koju gajite ne kažnjava nikoga osim vas

Ako neko ume da neguje ljutnju mesecima, to ste vi, Ovne. U četvrtak vam Hiron stavlja pred oči neprijatnu istinu. Ta ogorčenost ne dotiče osobu na koju ste ljuti. Pogađa samo vas, svako jutro iznova.

Ovaj tranzit vam daje snagu da pustite. Posle tog dana život vam deluje lakše, a razlog je jednostavan: prestali ste da hranite gnev. Teška vremena su prošla, i za to možete da zahvalite jedino sebi.

Rak: jedna kratka rečenica završava dugu svađu

Dok Hiron napušta Ovna, vaš dugotrajni sukob dolazi do kraja. Možda ste nekome predugo davali ćutljiv tretman i jasno stavili do znanja gde stojite. Sada ne vidite razlog da nastavite tu predstavu distance.

Vama je stalo do te osobe, a možda je čak član porodice. Početni razlog za napetost odavno je izgubio smisao. U četvrtak jedan mali razgovor probija led. Ne morate da hodate u zalazak sunca zajedno, ali staro neprijateljstvo više nećete vući.

Vodolija: krivica koju nosite nije ni bila vaša

Vodolije, sputava vas osećaj krivice koji izbegavate da pogledate u oči. Niste krivi ni za šta, pa zašto onda nosite taj teret? Hiron vam pomaže da dođete do suštine i razumete sopstvene emocije bez ulepšavanja.

Četvrtak je vaš dan isceljenja. Shvatate da vam ta krivica blokira kreativnost mnogo više nego što ste mislili. Da biste prodisali, morate da izađete iz tog mentalnog zatvora. Dobri ste takvi kakvi jeste i ne morate da stvarate drame koje vas drže na mestu.

Zašto je baš ovaj prelaz prekretnica

Hironov ulazak u Bika menja temu razgovora. Umesto rana vezanih za bes i ego, sledi rad na vrednosti, mirovanju i osećaju sigurnosti. Ovan, Rak i Vodolija u taj period ulaze laganiji, jer su pre prelaza odložili ono što su predugo vukli.

Niko vam ne garantuje da će biti lako. Ali jedna stara navika gubi moć nad vama posle 18. juna, a to je dovoljno da se sve ostalo pomeri.

Koju biste vi ljutnju ili krivicu spustili da znate da je posle četvrtka nema nazad? Napišite u komentarima šta najteže puštate.

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