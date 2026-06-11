Hiron vraća sreću ovim znacima: od 11. juna 3 znaka brišu suze i konačno ponovo dišu punim plućima

Hiron vraća sreću trima znacima već u četvrtak. Saznajte da li ste među onima koji konačno zatvaraju staru ranu i kreću dalje.

Hiron vraća sreću tačno onima koji su najduže ćutali o svom bolu. Od 11. juna 2026. tri horoskopska znaka prestaju da nose teret koji su vukli mesecima. U četvrtak među nama je veliki iscelitelj Hiron, a sa njim dolazi dan za koji ste mislili da neće stići.

Nije ovo prazna uteha. Hiron ne briše bol pretvaranjem da ga nema. On vam daje snagu da pogledate ranu, nazovete je pravim imenom i pustite je. Tuga koja je predugo trajala konačno odlazi. A trik je u tome što se sve dešava kroz jedan razgovor koji ste odlagali.

Zašto baš Hiron vraća sreću, a ne Venera ili Jupiter

Hiron je iscelitelj zato što je i sam bio ranjen. U astrologiji nosi mesto na kome smo najosetljiviji, ali i mesto gde najviše rastemo. Njegov tranzit ne donosi sreću kupovinom ni srećom na lutriji. Donosi mir kada zatvorite poglavlje koje je krvarilo.

Rak: porodična svađa kojoj je istekao rok

Tuga koju nosite verovatno je porodična, Rače. Ta vrsta bola peče najjače jer dolazi od ljudi koje volite. U četvrtak osećate kako isceliteljska energija Hirona radi kroz vas.

Vi i član porodice rešavate nešto što je odavno trebalo da se reši. Možda je to stara zamerka, možda svađa koja traje godinama. Spremni ste da obnovite poverenje. Pre nego što se osvestite, oko vas su zagrljaji i osmesi, a olakšanje osećate i vi i oni.

Vaga: razgovor koji izbegavate, a koji donosi samo dobre vesti

Postoji neko sa kim morate da progovorite, Vaga. Danas se taj razgovor konačno dešava. Izbegavali ste ga jer ste se plašili ishoda, ali strah je bio veći od istine.

Ono što donosi Hironov tranzit može vam doneti samo dobro. Ponovni susret je rezultat, a olakšanje osvaja ceo dan. Skidate i poslednji komad tuge, jer vidite da je sve u redu i da će tako ostati. Više niste zaglavljeni u bolu. Sloboda i radost su sada tu za vas.

Šta tačno znači kada Hiron vraća sreću jednom znaku

Znači da znak prestaje da beži od stare rane i prvi put je gleda mirno. Hiron ne uklanja prošlost, već menja vaš odnos prema njoj, pa bol prelazi u snagu i unutrašnji mir.

Škorpija: zbogom tugo, drago mi je što sam te poznavao

Tokom ovog tranzita spremni ste da obavite najteži posao, onaj emocionalni. Znate da nije lako, ali znate i da ste jaki. Imate vi to, Škorpije.

Danas vidite svoj život onakvim kakav jeste. I shvatate da ne želite da potrošite ni sekund oplakujući sudbinu. Možete da se fokusirate na dobro ili da se žalite na loše. Birate prvo. Tugu zovete pravim imenom: privremena. Život je dragocen i vredi ga živeti u miru.

Ako ste prepoznali svoj znak, kojem razgovoru se najviše plašite, a znate da bi vam doneo olakšanje? Napišite u komentarima.

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