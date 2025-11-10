Hladan i distanciran spolja, ali ovaj znak ima veoma tešku dušu i težak teret nosi!

Deluje hladan na površini, a Jarac ima veoma tešku dušu i nosi veliki tovar na plećima. Ali postoji i druga strana njegove ličnosti…

Hladan i distanciran, Jarac spolja deluje hladno i distancirano na površini, ali ima veoma tešku dušu. Ovaj astrološki znak je mnogo komplikovaniji nego što se na prvi pogled čini.

Svaki astrološki znak se nosi sa stereotipima kojih se teško može otresati, ali to ne znači nužno da su istiniti. Postoji jedan horoskopski znak, Jarac, koji na površini deluje hladno i distancirano, ali kada ga upoznate, shvatićete da ima veoma tešku dušu.

Naravno, ovaj horoskopski znak može izgledati kao da ga nije briga. Ali ispod njihove naizgled ledene spoljašnjosti, imaju emocionalnu dubinu koju je teško i zamisliti. Ovaj astrološki znak se stalno razvija, uzrokujući da njegova duša dostiže visine koje većina drugih znakova možda nikada neće videti.

Deluje hladan i distanciran spolja, ali ima veoma tešku dušu

Prema rečima astrologa Saija Avani, Jarci imaju toliko toga što se dešava u njihovom životu da su „prilično srećni sa ljudima koji su jednostavno hladni, distancirani i fokusirani na krajnji cilj“. Jarac nosi teret sveta na svojim plećima, tako da često jednostavno nema mentalni kapacitet da se fokusira ili previše mari o tome šta drugi govore ili misle o njemu.

Jarac ima jedinstven smisao za humor.

Toliko fokusiran na ono što treba da uradi, Jarac obično deluje potpuno fokusiran na sebe i svoje rokove. Avani je objasnila: „Trude se da budu što produktivniji i efikasniji. U tom smislu su nemilosrdni.“ Uz to rečeno, kod Jarčeva se dešava mnogo više od odgovornosti i dužnosti.

„Prvo, oni su potpuni budale“, rekla je Avani.

Uprkos tome što neki misle, Jarčevi ne shvataju uvek život ozbiljno. Pričaju duhovite šale i povremeno mogu biti malo nespretni. Postoji veliki deo njih koji želi da se zabavi i opusti.

„Koliko god da je Jarac ozbiljan, toliko je i smešan“, prema časopisu The Salty Astrologer, koji je dodao da je Jarčev suv, duhovit humor način na koji se opuštaju.

Postoji i druga strana Jarca koja se snažno nosi sa tugom.

Zbog prošlih grešaka i postupaka, Jarcu je teško da se oslobodi svojih unutrašnjih sudova i kritika. Zato kada stvari postanu previše emotivne, oni se isključuju, što može učiniti da deluju hladno i distancirano.

„Oni ne žele da osećaju osećanja“, objasnila je Avani, „samo žele da pređu u režim pripravnosti, a zatim ponovo pokrenu sistem kada budu spremni da se suoče sa životnim izazovima.“

A kada budu spremni da se suoče sa životnim izazovima, budite spremni da ćete biti hladno gledani dok se zakopaju u posao kako bi pobegli od svoje tuge. U njihovim očima, oni ljudima daju prostor i vreme da obrade svoje emocije dok rade na rešenju.

Ipak, u procesu činjenja onoga što je najbolje za druge, hladan i distanciran Jarac može lako povrediti one koje pokušava najviše da zaštiti. Čak i tako, kada su u pravom raspoloženju i otvore se, očekujte da ćete biti dočekani sa ludom količinom slatkoće i kreativnosti.

„Mogu biti tako ljubavni, tako brižni“, rekla je Avani.

Oni takođe mogu biti prilično duhovni, jer ih predstavlja morska koza, koja predstavlja obe strane Jarca. Koza predstavlja praktičnu i logičnu stranu Jarca, dok riblji rep morske koze predstavlja energiju vode koja pokazuje dubinu Jarca.

Dakle, ako neko traži jedan od dubljih znakova zodijaka, ne tražite dalje od Jarca. Sa svojim teškim dušama i složenim umovima, sigurno će ostaviti one oko sebe zbunjene i zaintrigirane.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com