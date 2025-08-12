Hladan kao led i neumoljiv: Ovaj horoskopski znak isključuje emocije da bi ostvario svaki cilj

Nema milosti ni emocija – ovaj znak ide preko svega da bi ostvario svoj cilj

Svaki horoskopski znak poseduje određene karakteristike. Dok su Lavovi prepoznatljivi po svojoj potrebi za pažnjom, a Škorpije po seksepilu, postoji jedan znak koga svi doživljvaju hladnim i rezervisanim. Reč je o horoskopskom znaku Jarac.

Jarci su veoma marljivi ljudi. Ne smeta im da im se zaprljaju ruke ako to znači da će na kraju biti nagrađeni. Pomislite na ljude poput američkog golfera Tajger Vudsa ili Stiven Hoking, koji su rođeni u znaku Jarcu. Teško biste zamislili da su ti pojedinci ‘hladni’; pre bismo ih nazvali fokusiranim.

Jarac znaju da je život prepun bezbrojnih prilika. Da bi dostigli svoj istinski potencijal, oni ostaju ambiciozni i pristupaju svim mogućnostima praktične prirode. Čak i sa tim mentalitetom „postizanja ciljeva“, Jarci ne spadaju u red najljubaznijih ljudi.

Jarci su veliki realisti, i obično ne razmišljaju isto kao i većina prijatelja i članova porodice. Ako njihov prijatelj prolazi kroz tešku krizu u vezi, Jarac je ta osoba koja će odmah da mu da do znanja da ta veza treba da se okonča. Neki će čak reći da su Jarci veliki pesimisti.

Pripadnici ovog horoskopskog znaka ne dozvoljavaju svojim emocijama da utiču na njihove odluke. Jarci smatraju da će mu prevelike emocije odvratiti od uspeha. Zato se trude da zadrže snažnu sliku i trude se da ne pokazuju svoja osećanja. Jarcom vlada 10. kuća koja predstavlja autoritativnu figuru i položaje moći, javnu ličnost i porodičnu baštinu.

Jarci su verni tradicionalnom načinu života. Jarac želi da se oseća sigurno i ako to znači da je potrebno da se pridržava pravila, uradiće sve da to postigne.

Oni veruju da je jedini način da uspeju u životu ako rade stvari bez uključivanja emocija. Oni se ne libe da kažu šta misle – bez obzira da li će to nekoga uznemiriti. I ne daj Bože ako ih pristojno zamolite da to više ne učine. Jarac će vam odmah dati do znanja da ste previše osećajni.

Ovim horoskopskim znakom vlada Saturn, planeta straha, nesigurnosti, ankcioznosnosti. Astrologija veruje da je zemlja najgušći element i da su oni rođeni pod njom veoma prizemljeni. To može biti i razlog zašto se Jarci žele pridržavati pravila.

Naravno, kao i svaki drugi horoskopski znak, Jarci nisu hladni 24/7, 365 dana u godini. Međutim, ne želite da osetite njihovu ledenu stranu. Ukazaće vam koliko ste emotivni i neće birati reči za to!

