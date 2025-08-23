Hladan, proračunat i može da vas vrti oko malog prsta, evo kako astrolozi opisuju ovaj znak horoskopa

Svaki znak Zodijaka ima svoje dobre ili loše karakterne osobine. Dok Vage često previše osuđuju, Blizanci znaju da budu sebični. A da li znate koji horoskopski znak je najlukaviji?

Pripadnici ovog znaka su odlični manipulatori. Reč je o Devicama.

Njihovom šarmu je teško odoleti, a oni znaju kako to da iskoriste.

Devica (od 24. avgusta do 23. septembra)

Merkur vlada u ovom ženskom zemljanom znaku. U tome mu pomaže i Saturn.

Ovaj znak daje ljude koji su veoma metodični, mirni i sposobni za sve poslove gde je potrebno bilo kakvo organizovanje. Ne podnose nikakve grubosti i izbegavaju sve nagle promene ili nepromišljene akcije. Veoma su disciplinovani i oprezni u svojim stavovima i pridržavaju se načela da samo radom mogu postići uspeh.

Sa nepoverenjem gledaju u sve ostale poslove i hrabro idu putem koji su izabrali. Ako je potrebno, pomažu drugima ali sa priličnom rezervom, jer se plaše svega onoga što oni sami nisu isplanirali ili predvideli.

Prilično su vešti u poslu, jer raspolažu nadprosečnom inteligencijom. Svoju veliku sposobnost u izražavanju i delovanju na mase znaju da iskoriste za svoje ciljeve. Tada često postaju lukavi i prevrtljivi. Mada pokazuju smisla za organizovanje svake vrste, imaju upadljiv nedostatak maštovitosti i stvaralačkih sposobnosti. Više im odgovaraju čisto reproduktivne aktivnosti.

Brižljivo se pripremaju za svaki posao, isplaniraju sve do detalja tako da su uvek sigurni u sebe. Strpljivi su i dosledni i to smatraju svojom najvažnijom osobinom. Često postaju žrtve tih svojih osobina, postaju automati bez imalo kreativnih ideja. Svesni toga, ipak ne odstupaju od prvobitno postavljenog zadatka. Kao što ekonomišu sa stvarima srca, tako su i pravi majstori za manipulacije sa novcem.

Ne trpe nikakvo rasipanje a ipak novcu ne pridaju poseban značaj. He upuštaju se u rizične stvari lok sve nije detalšo uređeno. Pravi su robovi trke sa vremenom i ne dozvoljavaju da iko ima uticaj na njih. Uvek su svesni sebe i svojih zadataka.

Kvaliteti su im mirnoća, humanost i tačnost, a mane sitničarstvo, kukavičluk i amoralnost. Stalni rad i besrekorna organizovanost uz svako izbegavanje rizika to je glavna misao ljudi rođenih u znaku Device.

Oboljevaju od bolesti želudca i creva, a i od vrtoglavice.

Njima neće biti teško da nađu posao, jer njihov talenat za logično razmišljanje i oštra pronicljivost doprinose tome da lako odaberu povoljiu priliku. Nepoverljivi su prema novim idejama ili projektima, koji u sebi imaju nekakav rizik. Oni najbolje rade pod upravom nekog drugog lica, jer tek tada mogu njihove radne slosobnosti da dođu do najvećeg izražaja.

Njihov usleh se ne ogleda toliko kao finansijski prosperitet, već više kao sticanje slave i časti. Njihovim pronalascima i idejama u većini slučajeva koristiće se drugi; međutim, ljudi ovoga znaka nisu time razočarani, jer oni su zado voljni svojim radom i to im je sasvim dovoljno.

Zanimanja u kojima oni mogu postići uspeh su: izdavačka delatnost, priprema i publikacija rukopisa, vaspitački rad. Pravi uspeh oni će steći tek u starijim godinama i to zahvaljujući svam talentu da proučavaju ljude, da ih klasifikuju po važnosti i tipu. Oni će tačno znati ko može a ko ne da im po-mogne.

Matematika ili neke oblasti umetnosti su takođe tereni na kome oni mogu postići nadprosečan uspeh. Skloni su da dopuste pogpuno zaokupljanje svoje ličnosti poslovnim problemima i brigama i tada zanemaruju društveni život, te se na neki način izoluju od okoline.

Osobama rođenim pod ovim znakom mogu biti srećni brojevi pet, četiri, osam, povoljni dani nedelja, utorak, cubota, a boja koja im odgovara je plava.

U znaku Device od poznatih osoba rođeni su Rišelje, Gete, Šatobrian, Pol Burže, Knez Mihajlo, Svetozar Marković, Stanoje Stanojević.

