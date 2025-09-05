Hladni kao špricer: Ovi znaci horoskopa ne gube živce ni tokom najluđe drame

Da li poznajete nekoga ko ne trepne ni kada se planovi izmene u poslednjem trenutku, ne opterećuje se predugo porukama i izlazi na važnu prezentaciju kao da pluta na oblaku? Ti ljudi nisu prosvetljeni monasi, već su rođeni u jednom od znakova koji su savladali umetnost da ne brinu previše.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Znam da je u pitanju Strelac kada ga zateknete kako, i s slomljenom nogom u gipsu, bezbrižno govori o tome kako je došlo do nezgode. Ovaj vatreni znak ne veruje u brigu ni za prošlost ni za budućnost, lako prašta sopstvene greške i retko priznaje da mu je loše.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Nemojte da vas prevari mirna pojava Škorpije – iznutra vrište jake emocije koje vi nikada nećete videti. Oni savršeno drže ravnotežu lica i deluju kao da ih ništa ne dotiče. Ako ih povredite, ponašaće se kao da vas nije ni primetio, dok unutrašnjost razmišlja o tome kako bi vam „uleteli“ u facu.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vage su toliko opuštene da to ponekad ide na živce. Dok drugi gube živce, one sede i ispijaju čaj, preusmeravajući razgovor na drugu temu. Ne znoje se ni zbog malih ni zbog velikih problema – izmere sve strane situacije i predlože: „Hajde da se ne svađamo oko toga“.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Vodolije su zauzete planiranjem naredne revolucije ili maštanjem o životu na Marsu, pa im tračevi i emotivni drame prosto ne stanuju u glavi. Žive u svojoj futurističkoj glavi i veruju da emocije treba imati prekidač. Tražite prijatelja koji se neće ljutiti ako mu odgovorite četiri dana kasnije? Zovite Vodoliju.

Ova četiri znaka potvrđuju da ponekad najbolja reakcija zaista jeste nijedna reakcija. Samo pravite kolač, sedite i gledajte kako svet oko vas gori – metaforički, naravno!

