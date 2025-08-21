Horoskop čuvenog astrologa za 2. polovinu 2025. godine: 2 znaka će biti na životnoj prekretnici, a oni će imati para kao pleve

Mnogi će se suočiti sa iskušenjima, ali za jedne će to postati odskočna daska ka uspehu, dok će drugi morati da savladaju ozbiljne prepreke.

Poznata ruska astrološkinja, Tamara Globa, tvrdi da će znakovi poput Jarca i Riba u ovom periodu testirati svoje materijalne i unutrašnje resurse. S druge strane, Device će imati priliku da ojačaju svoje pozicije zahvaljujući podršci prijatelja i novim projektima.

Ovan

U drugoj polovini godine Ovnovi će osetiti nalet energije i želju da preuzmu inicijativu. Finansijske prilike pojaviće se kroz hrabre i nekonvencionalne odluke, naročito u biznisu i investicijama. Ipak, potrebno je biti oprezan pri radu sa novim partnerima – mogući su skriveni rizici. Izazovi će biti povezani sa upravljanjem vremenom i resursima: biće potrebno naučiti balans između karijere i privatnog života. Uspeh će doći onima koji brzo reaguju i preuzimaju odgovornost.

Bik

Bikovi mogu očekivati stabilan rast prihoda, ali za to će biti potrebni trud i strpljenje. Nije preporučljivo upuštati se u rizične projekte – bolje je jačati već postojeće pozicije. Druga polovina godine povoljna je za učenje i usavršavanje, što će u budućnosti obezbediti finansijsku nezavisnost. Izazovi će biti povezani sa ličnim odnosima, koji mogu uticati na radni fokus. Sposobnost dogovaranja i slušanja ključ je uspeha.

Blizanci

Blizanci će dobiti nove poslovne i kreativne prilike. Moguće su neočekivane ponude i perspektive, posebno u drugoj polovini godine. Međutim, treba paziti na preteranu rasipnost i nepromišljene troškove. Izazovi mogu proisteći iz nesigurnosti u ciljevima i pravcima – potrebna je jasnoća i planiranje. Oni koji zadrže koncentraciju moći će značajno povećati svoje bogatstvo.

Rak

Rakovi će doživeti određenu nestabilnost u finansijama – mogući su neočekivani troškovi ili kašnjenja u isplatama. Važno je očuvati smirenost i ne podleći panici. Uspeh će doći kroz saradnju i podršku bliskih osoba. Druga polovina godine povoljna je za sticanje novih veština i traženje dodatnog prihoda. Izazovi će zahtevati preispitivanje prioriteta i učenje štednje bez ugrožavanja kvaliteta života.

Lav

Lavovi mogu računati na unapređenje i povećanje prihoda, posebno ako pokažu liderske sposobnosti i samopouzdanje. Druga polovina godine pružiće šansu za realizaciju ambicioznih projekata koji su dugo odlagani. Ipak, potrebno je obratiti pažnju na pravne i finansijske dokumente – sitne greške mogu izazvati probleme. Izazovi će biti vezani za konkurenciju i potrebu da zaštite svoje interese.

Devica

Za Device je period veoma povoljan – podrška prijatelja i partnera omogućiće uspešno pokretanje novih projekata i napredak u karijeri. Finansijski rast biće stabilan, posebno ako se fokusiraju na timski rad. Druga polovina 2025. godine donosi mnoge prilike za proširenje vidika i jačanje poslovnih veza. Izazovi su minimalni, ali je važno ne rasipati energiju i pametno raspoređivati snage.

Vaga

Vage treba da se pripreme na promene koje će uticati na finansije. Mogući su gubici, ali i povoljne transakcije. Najvažnije je sačuvati prisebnost i ne donositi impulzivne odluke. Izazovi će biti vezani za potrebu da se preispita finansijska strategija i odustane od sumnjivih veza. Uspeh će doći onima koji znaju da sagledaju perspektivu i ne plaše se promena.

Škorpija

Škorpije očekuju ozbiljne izazove koji mogu pogoditi ne samo novac, već i lične stavove. Druga polovina godine vreme je transformacije i unutrašnjeg rada. Finansijski uspeh moguć je kroz prevazilaženje teškoća i izgradnju novih veza. Promene ne treba da plaše – one donose obnavljanje i nove prilike.

Strelac

Strelci će biti uspešni u putovanjima i učenju, što će indirektno pozitivno uticati na finansije. Mogući su povoljni ugovori i novi izvori prihoda. Ipak, treba biti oprezan sa dugovima i kreditima, koji mogu izazvati probleme. Izazovi mogu proisteći iz nepredviđenih okolnosti koje zahtevaju brzu reakciju i fleksibilnost.

Jarac

Jarčevi će biti u centru pažnje – moguće su i karijerne proboje, ali i ozbiljni izazovi, uključujući promenu posla ili preseljenje. Finansijska stabilnost biće nestabilna, ali uz pravilan pristup moguće je izaći iz teških situacija sa dobiti. Izazovi će zahtevati maksimalnu izdržljivost i strateško razmišljanje.

Vodolija

Vodolije će moći da realizuju kreativne ideje i dobiju priznanje, što će otvoriti vrata finansijskom rastu. Druga polovina godine donosi nova poznanstva i korisne veze. Izazovi će biti vezani za potrebu prilagođavanja promenama i očuvanja fokusa. Uspeh će doći onima koji znaju da rade u timu i koriste nekonvencionalna rešenja.

Ribe

Ribe će se suočiti sa izazovima u finansijama i ličnoj bezbednosti – mogući su neočekivani životni obrti povezani sa preseljenjem ili promenom profesije. Druga polovina godine je period iskušenja, ali i prilika za rast kroz unutrašnji rad i podršku bliskih osoba. Potrebno je biti spreman na promene i ne plašiti se kompromisa.

