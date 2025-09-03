Horoskop deli znakove na pobednike i gubitnike – jesi li na pravoj strani ovog meseca?

Ko su astrološki favoriti ovog meseca, a ko mora da se povuče i preispita?

Septembar je mesec kada se karte mešaju iznova – neki znakovi dobijaju šansu da zablistaju, dok drugi moraju da se nose sa izazovima koji ih teraju na reset. Horoskop ovog meseca ne štedi nikoga, ali nekima daje vetar u leđa koji se ne propušta.

Pobednici meseca

Ovan, Lav i Strelac ulaze u septembar sa punim rezervoarom energije. Ovan konačno dobija priznanje za trud, Lav blista u društvenim krugovima, a Strelac ima priliku da pokrene nešto novo što će mu doneti dugoročnu korist. Ako si među njima – ne čekaj. Iskoristi momentum.

Gubitnici – ali sa razlogom

Ribe, Blizanci i Devica osećaju pritisak. Ribe se povlače u sebe, Blizanci se suočavaju sa nejasnim porukama iz okoline, a Devica preispituje sve – od odnosa do posla. Ali ovo nije kazna, već poziv na introspekciju. Nekad moraš da se povučeš da bi skočio dalje.

Šta da radiš ako si „na lošoj strani“?

Ne paniči. Horoskop nije presuda, već smernica. Ako ti zvezde ne idu na ruku, to je poziv da se usporiš, sagledaš širu sliku i pripremiš teren za sledeći mesec. Svaka faza ima svoju svrhu.

Kako da prepoznaš svoj trenutak

Ne gledaj samo znak – gledaj sebe. Ako osećaš da ti se sve raspada, možda ti se zapravo sve slaže. Horoskop je tu da ti da okvir, ali ti si taj koji crta sadržaj. Pitanje nije da li si pobednik – već da li igraš svoju igru.

