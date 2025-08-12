Horoskop do kraja godine: Ko dobija novu šansu, a ko menja sve iz korena?

Zvezde donose šanse, preokrete i odluke koje menjaju sve. Saznaj šta čeka tvoj znak – ljubav, posao, sudbina.

Do kraja godine, zvezde ne ćute. One šapuću, viču, pa nekima i otvaraju vrata koja su dugo bila zatvorena. Ako ste se pitali da li će se nešto pokrenuti – odgovor je: hoće. Ali ne svima isto.

Ovnovi i Lavovi – nova šansa u ljubavi i poslu

Ovnovi će konačno osetiti da ih neko vidi i čuje. Poslovne prilike koje su do sada bile samo ideja, sada dobijaju konkretan oblik. Lavovi, s druge strane, ulaze u fazu emotivnog buđenja – neko iz prošlosti može se vratiti, ali sa novim namerama.

Device i Jarčevi – vreme je za korenite promene

Device će morati da se suoče sa sobom. Promene koje dolaze nisu nežne – ali su neophodne. Jarčevi će prelomiti: ili ostaju gde jesu, ili kreću iz početka. I jedno i drugo nosi snagu, ali i rizik.

Blizanci i Vage – balans se vraća

Blizanci će konačno uspeti da usklade privatno i poslovno. Vage će dobiti priliku da kažu ono što dugo ćute – i to će promeniti tok odnosa koji su im važni.

Škorpije i Ribe – intuicija na maksimumu

Škorpije će osetiti da ih vodi nešto više. Ribe će imati snove koji nisu samo snovi – već poruke. Ako ih poslušaju, kraj godine može doneti neočekivanu radost.

Strelčevi i Bikovi – test strpljenja i vere

Strelčevi će morati da uspore, koliko god im to bilo teško. Bikovi će biti stavljeni pred izazov: da li veruju u ono što ne vide? Ako da – nagrada stiže.

Vodolije – revolucija iznutra

Vodolije menjaju sve. Ne zato što moraju, već zato što su konačno spremne. Kraj godine za njih je početak nečeg potpuno novog.

Ovaj horoskop nije samo astrološka prognoza, već poziv da oslušnemo sebe. Jer zvezde mogu da pokažu put, ali mi biramo da li ćemo njime krenuti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com