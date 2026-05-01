Horoskop do kraja proleća: Neki će procvetati, a 3 znaka čeka ‘pakao’ pre početka leta – ništa neće ići po planu!

Horoskop do kraja proleća otkriva ko gubi tlo pod nogama, a ko cveta. Proverite šta vas čeka pre nego što leto pokuca.

Horoskop do kraja proleća deli znake na dve oštre strane.

Jedni će konačno udahnuti punim plućima, dok će tri znaka proći kroz period u kojem ništa neće ići po planu.

Pred vama je mapa onoga što stiže pre prvih letnjih dana, sa jednim detaljem u sredini teksta koji menja čitavu sliku.

Šta donosi horoskop do kraja proleća

Astrološka prognoza za proleće naslanja se na kretanje Jupitera kroz Blizance i napetost između Marsa i Saturna.

To znači brzinu, ali i zamke. Neki znaci dobijaju vetar u leđa, drugi udaraju u zid sopstvenih odluka.

Da li će svi znaci osetiti promenu pred leto

Neće svi reagovati isto. Horoskop pred leto najjače pogađa kardinalne znake i one koji su poslednjih meseci ignorisali signale. Promene stižu kroz posao, ljubav i finansije, najčešće u istoj nedelji.

Tri znaka kojima horoskop do kraja proleća sprema pakao

Ovde nema uvijanja. Sledeća tri znaka ulaze u zonu turbulencije gde stari problemi traže rešenje, a novi se gomilaju.

Devica: Iscrpljenost koju više ne možete da gurate pod tepih

Device će ući u fazu u kojoj telo i glava odbijaju saradnju. Posao traži dvostruko, a kod kuće se gomilaju nesporazumi. Saturn u kvadratu donosi rokove koji se sudaraju sa porodičnim obavezama. Najgora odluka je ćutanje. Progovorite pre nego što vam neko drugi nametne uslove.

Strelac: Veza koja puca po šavovima

Strelčevima ljubavni odnosi ulaze u test izdržljivosti. Ono što ste mesecima gurali u stranu sada izlazi na površinu. Partner traži jasnoću, a vi tražite slobodu. Bez kompromisa, kraj proleća može doneti raskid ili duge tišine za stolom.

Vodolija: Finansijski tobogan bez pojasa

Vodolije ulaze u period gde nepredviđeni troškovi obaraju budžet. Investicija koja je delovala sigurno pokazuje pukotine. Astrološki uvid u proleće savetuje da odložite velike kupovine do sredine juna. Ne potpisujte ništa pod pritiskom prijatelja.

Znaci koji procvetaju u prolećnom horoskopu za znake

Sa druge strane, neki će konačno videti rezultate truda. Horoskop za maj i jun nagrađuje upornost i hrabrost.

Bik dobija poslovnu ponudu koja menja narednih godinu dana

Rak konačno zatvara emotivno poglavlje koje ga je iscrpljivalo

Lav privlači pažnju osobe koja mu već dugo zaokuplja misli

Ribe rešavaju stari pravni ili porodični spor u svoju korist

Ljubav, novac i zdravlje pred prve letnje dane

Ovan ulazi u nemiran period gde brza reč pravi velike štete. Blizanci, sa Jupiterom u svom znaku, imaju vetar u leđa za nove projekte. Vaga balansira između dve osobe i mora da bira. Škorpija dobija priliku za reset, ali samo ako prizna sopstvene greške. Jarac gleda na finansije trezveno i zato izlazi kao dobitnik.

Horoskop pred leto najviše nagrađuje one koji ne beže od istine. Mali rituali, jasni razgovori i konkretni potezi donose više od čekanja na sreću sa neba.

Koji znak je najveći dobitnik proleća 2025

Najveći dobitnik je Bik. Stabilna energija Venere donosi mu poslovni napredak, mir u ljubavi i finansijsku sigurnost do kraja juna.

A vi, koji znak ste i šta vam je proleće već donelo na vrata, lepo ili neprijatno?

