Horoskop do kraja proleća: Neki će procvetati, a 3 znaka čeka ‘pakao’ pre početka leta – ništa neće ići po planu!

Horoskop do kraja proleća deli znake na dve oštre strane.
Jedni će konačno udahnuti punim plućima, dok će tri znaka proći kroz period u kojem ništa neće ići po planu.
Pred vama je mapa onoga što stiže pre prvih letnjih dana, sa jednim detaljem u sredini teksta koji menja čitavu sliku.
Šta donosi horoskop do kraja proleća
Astrološka prognoza za proleće naslanja se na kretanje Jupitera kroz Blizance i napetost između Marsa i Saturna.
To znači brzinu, ali i zamke. Neki znaci dobijaju vetar u leđa, drugi udaraju u zid sopstvenih odluka.
Da li će svi znaci osetiti promenu pred leto
Neće svi reagovati isto. Horoskop pred leto najjače pogađa kardinalne znake i one koji su poslednjih meseci ignorisali signale. Promene stižu kroz posao, ljubav i finansije, najčešće u istoj nedelji.
Tri znaka kojima horoskop do kraja proleća sprema pakao
Ovde nema uvijanja. Sledeća tri znaka ulaze u zonu turbulencije gde stari problemi traže rešenje, a novi se gomilaju.
Devica: Iscrpljenost koju više ne možete da gurate pod tepih
Device će ući u fazu u kojoj telo i glava odbijaju saradnju. Posao traži dvostruko, a kod kuće se gomilaju nesporazumi. Saturn u kvadratu donosi rokove koji se sudaraju sa porodičnim obavezama. Najgora odluka je ćutanje. Progovorite pre nego što vam neko drugi nametne uslove.
Strelac: Veza koja puca po šavovima
Strelčevima ljubavni odnosi ulaze u test izdržljivosti. Ono što ste mesecima gurali u stranu sada izlazi na površinu. Partner traži jasnoću, a vi tražite slobodu. Bez kompromisa, kraj proleća može doneti raskid ili duge tišine za stolom.
Vodolija: Finansijski tobogan bez pojasa
Vodolije ulaze u period gde nepredviđeni troškovi obaraju budžet. Investicija koja je delovala sigurno pokazuje pukotine. Astrološki uvid u proleće savetuje da odložite velike kupovine do sredine juna. Ne potpisujte ništa pod pritiskom prijatelja.
Znaci koji procvetaju u prolećnom horoskopu za znake
Sa druge strane, neki će konačno videti rezultate truda. Horoskop za maj i jun nagrađuje upornost i hrabrost.
- Bik dobija poslovnu ponudu koja menja narednih godinu dana
- Rak konačno zatvara emotivno poglavlje koje ga je iscrpljivalo
- Lav privlači pažnju osobe koja mu već dugo zaokuplja misli
- Ribe rešavaju stari pravni ili porodični spor u svoju korist
Ljubav, novac i zdravlje pred prve letnje dane
Ovan ulazi u nemiran period gde brza reč pravi velike štete. Blizanci, sa Jupiterom u svom znaku, imaju vetar u leđa za nove projekte. Vaga balansira između dve osobe i mora da bira. Škorpija dobija priliku za reset, ali samo ako prizna sopstvene greške. Jarac gleda na finansije trezveno i zato izlazi kao dobitnik.
Horoskop pred leto najviše nagrađuje one koji ne beže od istine. Mali rituali, jasni razgovori i konkretni potezi donose više od čekanja na sreću sa neba.
Koji znak je najveći dobitnik proleća 2025
Najveći dobitnik je Bik. Stabilna energija Venere donosi mu poslovni napredak, mir u ljubavi i finansijsku sigurnost do kraja juna.
A vi, koji znak ste i šta vam je proleće već donelo na vrata, lepo ili neprijatno?
