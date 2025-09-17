Horoskop iz 12. veka predviđa: Ovaj znak će doneti sudbinsku odluku do kraja meseca

Jedan horoskopski znak pred sudbinskom odlukom: šta mora da preseče pre kraja meseca?

Zvuči kao početak bajke, ali zapravo je deo zaboravljenog astrološkog rukopisa iz 12. veka koji ponovo kruži među astrolozima. U njemu se navodi da jedan znak zodijaka – i to onaj koji inače ćuti dok sve posmatra – do kraja meseca mora da preseče nešto što ga već dugo tišti. Odluka neće biti laka, ali će biti oslobađajuća.

Ko je taj znak?

Prema tumačenju drevnog teksta, radi se o Škorpiji. U rukopisu se navodi da „onaj koji nosi znak tajne, mora da je otkrije pre nego što mesec zađe“. U prevodu: vreme je da Škorpije prestanu da odlažu ono što već znaju da moraju da urade. Bilo da je u pitanju emotivna odluka, prekid odnosa, promena posla ili konačno priznanje sebi – do kraja meseca dolazi trenutak istine.

Zašto baš sada?

Astrološki aspekti ukazuju na snažan uticaj Plutona i Marsa, što kod Škorpije pojačava unutrašnji nemir, ali i hrabrost. Kombinacija ovih planeta stvara savršen trenutak za suočavanje sa sobom. Ako ste Škorpija, ne ignorišite znakove – ovo je vaš mesec da kažete „dosta“ i krenete dalje.

Praktičan savet za Škorpije

Ne moraš da znaš sve odgovore — dovoljno je da znaš šta više ne želiš. Napravi listu stvari koje te guše. Ako ti srce ubrzano kuca dok razmišljaš o nekoj odluci, to je znak. Ne traži potvrdu spolja, jer ovaj put moraš da veruješ sebi.

A šta ako nisi Škorpija?

Ako si drugi znak, obrati pažnju na Škorpije oko sebe. Možda ćeš biti svedok njihove transformacije, a možda ćeš i sam biti inspirisan da doneseš neku svoju odluku. Jer kad Škorpija preseče – to se oseti u vazduhu.

Horoskop iz 12. veka možda zvuči kao mit, ali njegova poruka je i danas aktuelna: ne odlaži ono što znaš da moraš da uradiš. Ako si Škorpija – vreme je da presečeš. Ako nisi – možda je vreme da se zapitaš šta tebe koči.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com