Horoskop kakav do sada niste čitali: 5 tajni o svakom astrološkom znaku koje zvezde kriju

 –  
Foto: pexels.com/llucams

Astrolozi otkrivaju male, gotovo nepoznate osobine vašeg znaka koje sigurno niste primetili. Pročitajte pet skrivenih istina za svaki horoskopski znak i saznajte šta krije vaša zvezdana karta.

Ovan

  • Kada ga povredite, često će potpuno prekinuti komunikaciju ili vas odmah napustiti.
  • Obuzdava ga smisao za humor, naročito u društvu najbližih prijatelja.
  • Brzo im dosadi sve, pa neprestano žude za novim uzbuđenjima.
  • Uvek veruju da imaju pravo i nikada ne prihvataju prigovore.
  • Idealna žena u znaku Ovna kombinuje autoritet učiteljice i samouverenost zavodnice.

Bik

  • Vole da grade sopstveni mirni svet daleko od gužve i često osećaju da ih niko ne razume.
  • Kada se razbesne, najbolje je uzdržati se od razgovora dok im bes ne splasne.
  • Privlače ih veseli i pozitivni ljudi – ljubitelji drame nisu njihov tip.
  • Iako su poznati po tvrdoglavosti, izbegavaju direktne sukobe na silu.
  • Može vam reći da mu nije stalo, ali duboko u srcu brine više nego što otkriva.

Blizanci

  • Uvek misle da nisu zakasnili, iako često dođu posle drugih.
  • Iza njihove brbljivosti krije se iznenađujuća doza stidljivosti.
  • Mogu biti vrlo verni, ali ako ih povredite, ne žele novu priliku.
  • Humor im je velika snaga, ali ponekad umeju biti i previše duhoviti.
  • Lako ih uznemire male kritike ili neočekivani savet.

Rak

  • Među najvernijim su znacima – odano paze na porodicu i prijatelje.
  • Teško otvaraju srce, ali kad se to dogodi, ostajete zauvek u njima.
  • Imaju snažnu emotivnu povezanost s majkom ili ženskim uzorom.
  • Katkad prolaze kroz neobjašnjive periode tuge ili povlačenja.
  • Uvek su tu kad zatreba – blista blizini i podršci voljenih.

Lav

  • Zaljubljuju se brzo i strastveno, ali jednako brzo mogu ohladiti.
  • Uvek rade po svom nahođenju, kad god im padne na pamet.
  • Daju sve od sebe da usreće voljene osobe.
  • Nikad ne ulazite u prepirku s njima – retko gube.
  • Vole sebe i ne trpe konkurenciju za pažnju.

Devica

  • Neprekidno analiziraju svaki detalj dok ne otkriju sve skrivene nijanse.
  • Nikad ne prestaju da planiraju – čak i tokom sna razmišljaju o sutrašnjem danu.
  • Strastveno maštaju o ljubavi, ali stalno strahuju da neće biti dovoljno voljene.
  • Ako su ljute, ne libe se da otvoreno iskažu nezadovoljstvo.
  • Jedan su od najvernijih i najpouzdanijih znakova zodijaka.

Vaga

  • Ne zadovoljavaju se s pola mere – ili idu “sve ili ništa”.
  • Znaju da “pobede” i bez visoke tenzije ili svađe.
  • Ponekad im treba potpuna samoća, ponekad traže mnoštvo prijatelja.
  • Uvek biraju savršeni trenutak da vam otkriju osećanja.
  • Spremne su da održe predavanje o kućnim poslovima samo da vas motivišu na akciju.

Škorpija

  • Kada se Škorpije zaljube, rade to svim srcem i intenzitetom.
  • Ako ste među njihovim izabranicima, smatrate sebe srećnikom.
  • Izuzetno su osetljive na sopstvene emocije i teško podnose ignorisanje.
  • Tamo gde ima previše pitanja, one vide pretnju i povlače se.
  • U društvu nepoznatih su stidljive, ali se otvaraju s pravim prijateljima.

Strelac

  • Obožavaju zabavu, ali znaju kad i kako da postave granice.
  • Često menjaju planove u poslednjem trenutku, prateći instinkt.
  • Večni su optimisti, ali ozbiljno pristupaju važnim stvarima.
  • Većinom su dobre volje i lako praštaju.
  • Nikad ne znate šta im se mota po glavi, osim ako vam to sami ne kažu.

Jarac

  • Cene verne prijatelje i retko učestvuju u površnim poznanstvima.
  • Teško praštaju povrede i izdaje.
  • Ne odustaju olako – uvek imaju rešenje i snagu da vam pomognu.
  • Opsednuti su karijerom i spremni na velike žrtve; ljubavni život im je često u senci obaveza.
  • Porodici ostaju privrženi čak i kad sve drugo padne u drugi plan.

Vodolija

  • Priželjkuju da budu podrška drugima i rado pomažu u krizama.
  • Lako stupaju u veze, ali im treba prostora za slobodu.
  • Kad se zaljube, emocije im bukte poput reke.
  • Dinamični su i ne vole rutinu.
  • Ne podnose neodlučne ljude oko sebe.

Ribe

  • Lako sklapaju poznanstva, ali biraju samo nekoliko pravih prijatelja.
  • Ako osete izdaju, pokazaće zube i povući se.
  • Izuzetno dobro čuvaju tuđe tajne.
  • Kad primete da nešto ne štima, brišu sve tragove nesigurnosti.
  • Spremne su da pruže nesebičnu pomoć, ne očekujući ništa zauzvrat.

Otkrijte u kom ste stepenu prepoznali svoj znak, i zapamtite: i zvezde znaju da čuvaju tajne!

