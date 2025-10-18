Horoskop kakav još niste čitali, ovo je najzanimljiviji i najneobičniji opis vašeg znaka!

Odabrali smo za vas manje poznate zanimljivosti iz obilne enciklopedije astroloških portreta i rezultata psiholoških, socioloških i medicinskih istraživanja koje američki naučnici zasnivaju na kriterijumu pripadnosti određenom znaku Zodijaka.

Ovan

1. Ovnovi se ne mogu pohvaliti naročitim uspehom u vođenju poslovnih pregovora i održavanju poslovne saradnje. Ne podnose muljatore, nepoštene ljude, one koji lažu, pa će im bez uvijanja reći šta o njime misle… i tako prekinuti odnos.

2. Rezultati istraživanja upućuju da mali Ovnovi prednjače u grupi dece koja ne odustaju od zacrtanog cilja. Čak ako im date zadatak kom nisu dorasli i pritom izrazite sumnju u uspeh, neće se smiriti sve dok ga ne reše i dokažu vam suprotno.

3. Istraživanja pokazuju da su glavni razlozi zbog kojih će Ovnovi raskinuti vezu: partnerova ravnodušnost, predvidljivost ponašanja i nedostatak žara. Te će osobine zaljubljeni Ovnovi doživeti poput hladnog tuša.

4. Kao razloge koji su doveli do raspada braka, Ovnovi često navode stalno proveravanje, izlive ljubomore i kopanje po džepovima od strane njihovih partnera.

5. Ovnovi su najnestrpljiviji vozači. Podaci britanskog i nemačkog Nacionalnog udruženja vozača svedoče da pripadnici ovog znaka vode u broju automobilskih nezgoda, čiji je uzrok preticanje i nepoštovanje crvenog svetla.

6. Prepoznaćete ih po hodu… Pripadnici ovog znaka imaju držanje natprosečno uspravno, a korak čvrst i odlučan. Čak iako ih muči kostobolja trude se da ne hodaju pogrbljeno, a zahvaljujući čestim šetnjama, živahni su i aktivni do duboke starosti. Oni ređe posećuju lekare nego pripadnici drugih znakova Zodijaka. Grip i visoke temperature su njihovi najveći neprijatelji, a snaga volje i prkos najbolji saveznici u borbi protiv bolesti.

Bik

1. Bikovi zauzimaju visoko mesto na ljestvici omiljenih šefova. Veoma cene talente i sposobnosti svojih podređenih i smatraju da je važno nagrađivati marljive, pouzdane i odane radnike.

2. Bikovi su najbolji domaćini čak i na radnom mestu. Čim kročite u njihovu kancelariju poslužiće vas kafom, tokom poslovnog razgovora nude viski ili keks, a pregovore završavaju u restoranu poznatom po izvrsnoj kuhinji.

3. Anketa sprovedena na hiljadama bračnih parova upućuje na zaključak da su Bikovi spremni da najduže čekaju da im osoba kojoj se udvara uzvrati ljubav. Astrološko objašnjenje tog fenomena je bikovska strpljivost i predanost.

4. Istraživanja u kojima su se koristili snimci holivudskih zabava pokazuju da Bikovi češće od drugih znakova voljenu osobu posesivno drže oko struka prilikom upoznavanja ili ulaska u salu, da je stalno prate u stopu i da se mršte ako zapleše s nekim drugim.

5. Kad su hobiji u pitanju, Bikovi se najčešće posvećuju uzgajanju konja, pčelarstvu ili cvećarstvu. Među njima je zavidan broj kolekcionara vrednih slika i retkih poštanskih markica.

6. Najradije dolaze na posao pre početka radnog vremena da u tišini popiju kafu i detaljno isplaniraju radni dan. Razlog za to je jasan. Ne podnose paniku i nervozu i kad ih neko požuruje ili prekida u radu.

7. Nemaju visoko mišljenje o ljudima koji upotrebljavaju jeftine mirise, koji nose odeću od veštačkog materijala ili žive u kućama čija arhitektura i unutrašnje uređenje odaju loš ukus.

Blizanci

1. Blizanci su majstori u komunikaciji, pa će brže od drugih znakova početi da se sporazumevaju na jeziku zemlje u kojoj su se našli. Često tečno govore nekoliko jezika, a smatraju se i odličnim prevodiocima.

2. Na psiholoških testovima humora Blizanci postižu izvrsne rezultate. Prave su „banke“ viceva i dosetki. Banalne situacije umeju da prepričaju tako da slušaoci „umiru od smeha“, pa je njihovo prisustvo na zabavama siguran recept za uspešno veče.

3. Ako zaključe da im više koristi donosi bavljenje nekim hobijem nego njihovo pravo zanimanje, oni će mu se bez žaljenja potpuno posvetiti. Najviše ih je u grupi onih koji su visoko dogurali u poslu koji su u početku smatrali privremenim.

4. Istraživanja pokazuju da su Blizanci najzastupljeniji u grupi onih koji u zrelijim godinama zadržavaju mladalački izgled i stil odevanja ili nose smele tonove i modne detalje koji su u trendu.

5. Da njima ljubavi nikada nije dosta, svedoči i podatak da se venčavaju u staračkim domovima više nego pripadnici drugih znakova. Ni nekoliko promašenih brakova za njih nije razlog da još jednom ne izgovore sudbonosno „da“.

6. Rešavanje zagonetki i učestvovanje na kvizovima omiljene su zabave Blizanaca. Prema jednom američkom istraživanju, daleko najveći procenat pobednika na različitim kviz-takmičenjima rođen je u ovom znaku.

7. Spadaju među najredovnije pacijente u ordinacijama psihologa i psihijatara specijalizovanih za lečenje fobija izazvanih vatrom, visinom ili zatvorenim prostorima.

Rak

1. Statistika pokazuje da Rakovi spadaju među najbolje savetodavce, iako sebi ne umeju da pomognu. Kada vam stvari u životu krenu nizbrdo, obratite se njima… Izvanredna intuicija i urođeni oprez razlog su za mudre i praktične savete.

2. S druge strane, ako im u ljubavnom životu krene loše, oni će češće nego pripadnici drugih znakova krenuti stranputicom i odati se piću, lutanjima i preteranim telesnim užicima.

3. Rakovi se ne snalaze najbolje u ulozi nadređenih. Izbegavaju da drže govore i izlažu se u javnosti. Teško uspostavljaju autoritet, a kao nedostatak im pripisuju preveliku popustljivost.

4. Oni su štedljivi. Čim se zaposle, počinju da štede za starost i crne dane.

5. Dom Rakova neretko nalikuje na skladište starih i nepotrebnih stvari. Ovi tradicionalisti umetničkog senzibiliteta sentimentalno se vezuju za predmete koji ih okružuju pa se teško odvajaju i od bezvrednih sitnica.

6. Porodični život je njima od posebne važnosti, a sve ostalo je u drugom planu.

7. Žene Rakovi odeću najradije obnavljaju na buvljacima, a i stari ormari ili tavani su im omiljeni „butici“. Vrlo originalno i spretno kombinuju staro i novo, i uvek izgledaju vrlo zavodljivo.

Lav

1. Istraživanja sprovedena u Holivudu, Njujorku i u Francuskoj pokazuju da su Lavovi najvredniji posetioci važnijih društvenih događaja i da su redovno prisutni na svim glamuroznijim zabavama.

2. Lavovi pripadaju retkoj grupi srećnika koji ne podležu tremi i panici pred izlazak na ispit, kao ni u situacijama u kojima moraju da nastupe pred publikom. Najviše estradnih zvezda rođeno je baš u ovom znaku.

3. Ponose se onim šta imaju, pa tako i izborom partnera. Voljenu osobu će ponosno pokazivati društvu i isticati njen šarm, obrazovanje ili lepotu.

4. Iako se retko odlučuju na razvod braka, istraživanja pokazuju da su raskidima najskloniji u maju i decembru. Meseci u kojima se najčešće zaljubljuju su januar, februar, april i jun.

5. Lavovi glase za najbolje ljubavnike Zodijaka (osim Škorpije i Riba), ali istraživanja pokazuju da oni najčešće pate zbog seksualnih problema. Razlog tome leži u njihovom ponosu i taštini.

6. Istraživanje koje je sproveo jedan ugledan poslovni časopis u pedeset najvećih američkih kompanija pokazuje da je veliki procenat ljudi, na čelnim položajima, rođen u ovom znaku, a u srednjem menadžerskom sloju je njihova zastupljenost još veća.

7. Smatra se da su Lavovi veliki gurmani; slaba tačka su im slatkiši, torte, sladoledi kupovi i palačinke.

Devica

1. Po nekim statistikama, Device su najstrastveniji čitaoci ljubavnih romana. Budući da psiholozi ističu da ljudi izborom literature nadoknađuju ono što im nedostaje u životu, čini se da su one željne ljubavi i romantike.

2. Teško osvojive tvrđave… Zaljubljene Device će prvo naći razloge protiv upuštanja u vezu, da bi se tek nakon analize partnerovih vrlina i mana prepustile zovu srca.

3. Premda se ne smatraju maštovitim ljubavnicima i ljubavnicama, Device su prve koje će se upustiti u proučavanje seksualnih tehnika do detalja. „Kama sutru“ imaju u malom prstu!

4. Prema nekim istraživanjima, na položajima rukovodilaca američkih kompanija i banaka one zauzimaju drugo mesto, ali ga dosežu negde oko pedesetog rođendana.

5. One imaju najosetljiviji probavni sistem. U pravilu njihov želudac luči višak želudačne kiseline, pa često obolevaju od čira na želucu.

6. Device su neznatno zastupljene u populaciji alkoholičara i narkomana. Razlog tome je njihovo izbegavanje sredstava koja bi mogla da poremete racionalno rasuđivanje ili podstaknu neprimereno ponašanje.

7. Za rešavanje svakodnevnih problema potrebno im je više vremena nego pripadnicima drugih znakova Zodijaka. Oni previše pažnje posvećuju detaljima i analizi, usled čega sporije sagledavaju celinu problema.

Vaga

1. Mišljenje da je znak Vage jedan od najlepših u Zodijaku podržavaju i stručnjaci iz kozmetičke industrije. Oni tvrde da su pripadnici ovog znaka najmanje skloni borama, zbog čega i u zrelim godinama imaju glatko i mladalačko lice.

2. Na listi muškaraca prema kojima žene gaje nepoverenje pripadnici ovog znaka su u samom vrhu. Smatraju ih najveštijim zavodnicima i laskavcima, čijem je šarmu teško odoleti. Očigledno da ovakvoj kombinaciji žene još uvek nisu „dorasle“.

3. Sociološka istraživanja pokazuju da je u brakovima, u kojima razlika u godinama između supružnika iznosi deset ili više godina, znak Vage zastupljeniji od drugih.

4. Ako treba da se izjasne koje životne situacije teško podnose, one se odlučuju za situacije zategnutih međuljudskih odnosa i sukoba. Često tvrde da ih griža savesti podstiče da što pre reše nesporazum, a to je razlog zbog kog su spremne da naprave prvi korak.

5. Kod Vaga je čulo mirisa izrazito razvijeno, što ih čini idealnim za poslove u industriji parfema. Bez teškoća će osetiti miris tuđeg tela, zato budite oprezni, ako vas grli i ljubi još neko osim njih…

6. Suprotno verovanju, Vage nisu strastveni ljubitelji čokolada, niti raznih „bahanalija“. Prednost daju kuvanoj hrani, supama, sosevima i gulašima, a njihov favorit je piletina.

Škorpija

1. Ako ste ljubitelji crnog humora, potražite društvo Škorpije. Ljudi koji ih poznaju, tvrde da je s njima vrlo zabavno, a najviše uživaju u njihovim lucidnim provokacijama i duhovitim dosetkama koje gađaju u srž problema.

2. Sudeći po iskustvima iz SAD, propale kompanije imaju najviše šansi za oporavak ako se nađu u rukama stručnih Škorpija. One su majstori u svim poslovima koji zahtevaju rekonstrukcije, reorganizacije i traženje novih puteva.

3. One su, tvrde američki izvori, kraljevi berze. Za ovu sposobnost mogu da zahvale svojoj izvanrednoj intuiciji i potrebi da pobeđuju druge. Ponekad će ih u tome nadmašiti samo tvrdi igrači Jarčevi ili prilagodljivi Blizanci.

4. Pacijenti rođeni u ovom znaku najlakše se oporavljaju od trauma i šokova. Udarce sudbine doživljavaju kao svojevrsni test koji treba položiti sa što boljim rezultatom, a problemi im ulivaju dodatnu snagu.

5. Škorpije su kao i Ovnovi sklone nekontrolisanim izlivima besa. U to ćete se uveriti ako počnete da ih analizirate pred drugima ili postavljate preintimna pitanja.

6. Oni se nalaze u svom elementu tek kada padne noć. Koncentracija im je najjača oko ponoći, pa najlakše uče i rade onda kada drugi ljudi spavaju.

7. Više od drugih znakova vole da pokazuju upadljive tetovaže po celom telu, višestruko probušene uši, a žene Škorpije vole da nose nakit na nosu ili u pupku.

Strelac

1. Bračni partneri Strelaca smatraju da je najveća mana njihovih supružnika sklonost neveri. Vrline koje kod njih najviše cene su tolerancija i spremnost za praštanje, a ističu i to da u dom često unose vedrinu i dinamiku.

2. Seksolozi tvrde da se Strelci najređe susreću sa seksualnim problemima. Seksualne aktivnosti prihvataju kao nešto sto je zdravo za telo i duh, pa im se prepuštaju nesputano, kao da je reč o sportu.

3. Čini se kao da oni ne vole stolice. Televiziju najradije gledaju sedeći na jastucima na podu, a često i spavaju na podu. Čak i dok jedu sede na turski način.

4. Oni važe za najrazgibanije ljude. Razlog tome leži delimično u urođenoj živahnosti, ali mnogi među njima su i verni poklonici joge, tai-čija i raznih vidova gimnastike.

5. Ljudi u ovom znaku češće od drugih ljudi postavljaju pitanja i traže dodatne informacije. Međutim, prednjače u grupi onih kojima nestrpljivost ne dopušta da dočekaju potpun odgovor i znaju da prekidaju nečije izlaganje.

6. Istraživanje je utvrdilo da Strelci imaju najbrže reakcije za volanom. Papučicu nožne kočnice pritiskaju 5% brže od drugoplasiranih Ovnova, pa se smatraju pouzdanim vozačima.

7. Iako su skloni razvodima, oni ne zauzimaju sam vrh ove nezahvalne liste. Statistički podaci govore da je brak sklopljen između Strelca i Blizanca kombinacija koja najčešće završava na sudu.

Jarac

1. Osobe u znaku Jarca pripadaju onoj grupi koja kupuje skupe proizvođačke marke. Istraživanja su pokazala da oni nisu strastveni potrošači i da kupuju samo nužne stvari, pri čemu su im osnovni kriterijumi kvaliteta i trajnost proizvoda.

2. Da bi neka uverenja o njima trebalo preispitati govori i podatak da oni ne polažu na bračnu vernost u meri u kojoj se to smatra. Oni s godinama postaju opušteniji i vedriji, i zbog toga su i skloniji ponekom vanbračnom izletu.

3. Žene uglavnom idealnog supruga zamišljaju kao odgovornog, pouzdanog i odanog muškarca. S obzirom da je reč o odlikama muškaraca rođenih u znaku Jarca, proizlazi da oni visoko kotiraju na spisku poželjnih muževa.

4. Upravo u ovom znaku je rođeno mnogo istaknutih muzičara, naročito gitarista. Ovaj podatak ide u prilog mišljenju da su oni senzibilniji nego što se obično smatra. Takođe je zabeležen rekordan broj Jaraca – komičara.

5. Jedna od omiljenih razbibriga im je šah, igra koja vežba mozak i razvija kombinatoriku. Tako uče strategiju delovanja koju primenjuju i u poslu.

6. Natprosečan broj ljudi rođenih u ovom znaku zauzima rukovodeći položaj, i to u stotinjak najvećih američkih banaka.

7. Jarčev radni dan često traje do kasno u noć. Istraživanja sprovedena u američkim korporacijama i bankama pokazuje da se oni najčešće briju i presvlače u svojim kompanijama.

Vodolija

1. Američki poslodavci najradije zapošljavaju Vodolije na radna mesta koja zahtevaju originalnost. Istraživanja zasnovana na posmatranju radnika pokazuju da Vodolije i poslove na pokretnoj traci obavljaju na sebi svojstven način.

2. Oni su fascinirani svim što je ultramoderno. Statistike pokazuju da su među prvima nabavili kompjuter i priključili se na internet. U kuhinji se češće od drugih služe aparatima.

3. Što se emotivnog života tiče, Vodolije pripadaju grupi onih s kojima je teško planirati zajedničku budućnost. Njihovim partnerima najviše smeta sklonost da s bivšim ljubavima uspostavljaju prijateljski odnos, kao i to da su često nesigurni u prirodu svojih osećanja.

4. Prijatelji im zameraju nemir i stalnu potrebu za novinom. Ne drži ih mesto, pa izlazak s njima često podrazumeva trčanje od kafića do kafića…

5. Vodolije su najotporniji znak kada je reč o promeni klime i vremena. Najbrže i najlakše se navikavaju na neobične uslove života, polarnu hladnoću, monsune i tropske temperature.

6. Zauzimaju vrh liste domaćina u čijoj se kući gosti najugodnije osećaju. Kod njih uvek možete banuti nenajavljeni i slobodno ulaziti u kuhinju i samoinicijativno napraviti kafu ili ručak.

7. Po načinu na koji ljudi putuju, lako ćete pogoditi pripadnost određenom znaku Zodijaka. Ako ugledate osobu naoružanu kamerama, fotoaparatima i durbinom, nećete pogrešiti ako mislite da je Vodolija.

Ribe

1. Ribe su miljenici sreće. Sudeći po rezultatima istraživanja marketinških stručnjaka, uspehu u karijeri Ribe mogu da zahvale u većoj meri povoljnom spletu okolnosti nego ambiciji.

2. Iako se Ribe smatraju haotičnim i ponekad površnim, istraživanja nisu potvrdila ovo mišljenje. Premda ćete po pretrpanom radnom stolu znati ko sedi za njim, Ribe prednjače u brzini pronalaženja potrebnih dokumenata, kao i u lakoći kojom se prisećaju njihovog sadržaja.

3. Vole dodir metala. Ako obratite pažnju na njihovo ponašanje u trenucima zamišljenosti ili dok se koncentrišu na nešto, primetićete ćete da često nesvesno trljaju ili vrte privezak, prsten, narukvicu ili neki drugi metalni predmet.

4. Retko se žale na oskudicu ili nedostatak novca. Pripadnici ovog znaka zadovoljni su i s manjim prihodima.

5. U grupi bolesnika, za čije bolesti nije pronađen organski uzrok, zastupljenost Riba je rekordna. Osim što izražavaju sklonost neobičnim oboljenjima i proces njihovog ozdravljenja često izmiče naučnom objašnjenju.

6. U populaciji vatrenih pristalica različitih duhovnih grupa one su jedan od najzastupljenijih znakova. Razlog tome je što se vole da se žrtvuju u korist opšteg dobra.

7. Rezultati istraživanja koji su sprovedeni na američkim tinejdžerima potvrđuju da Ribe prednjače u zaljubljivanju na prvi pogled. Pripadnici ovog znaka često izveštavaju o tome da su svoje buduće partnere „upoznali“ najpre u snu, a tek onda na javi.

(Krstarica/astrokrug)

