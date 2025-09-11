Horoskop koji boli: Ako ste rođeni u ovom znaku, finansijski šamar stiže već u ponedeljak

Ako ste rođeni u ovom znaku, sledećih 7 dana biće lekcija iz finansijskog preživljavanja. Šamar stiže već u ponedeljak – i neće biti nežan.

Ako ste rođeni u znaku Blizanaca, pripremite se – ponedeljak vam stiže kao hladan tuš. Nije stvar u lošoj sreći, već u nepažnji, impulsivnim odlukama i jednoj poruci koju niste pročitali na vreme. Finansijski šamar neće biti dramatičan, ali će vas naterati da se zapitate: gde mi beži novac?

Neočekivani troškovi dolaze iz poznatih izvora

Račun koji ste zaboravili, poklon koji ste obećali, poziv na kafu koji se pretvorio u ručak – sve sitnice koje se sabiraju. Blizanci su ove nedelje pod uticajem Merkura u kvadratu sa Jupiterom, što znači da se precenjuju i troše više nego što imaju. Ako ste u ovom znaku, vreme je da kažete „ne“ i sebi i drugima.

Saveti za preživljavanje finansijskog ponedeljka

– Ne otvarajte aplikaciju za online kupovinu.

– Odložite impulsivne odluke za utorak.

– Proverite sve pretplate – možda plaćate nešto što ne koristite.

– Napravite listu troškova i stavite je na frižider.

– Ako vas neko pozove na kafu, pitajte: „Može šetnja umesto toga?“

Ovo nije samo horoskop, ovo je podsetnik

Nije poenta da se plašite ponedeljka, već da ga dočekate budni. Ako ste Blizanac, ovo je vaša prilika da naučite lekciju bez drame. A ako niste – pošaljite tekst nekome ko jeste. Možda mu baš vi spasite novčanik.

