Ljudi rođeni u ovom znaku su najveće škrtice – ne daj bože da od njih tražite novac

Novac im je svetinja, a pozajmica nemoguća misija. Pripadnici ovog znaka su ubedljivo najveće škrtice i beže od trošenja svakog dinara.

Da li ste se ikada pitali zašto su neki ljudi spremni da zarad svakog dinara „uđu u vatru“, dok druge bije glas da su najveće škrtice koje hode zemljom? Novac ne kupuje sreću, ali ovi ljudi se sa tim nikako ne bi složili.

Dok drugi troše bez mnogo razmišljanja, postoje osobe koje svaki dinar čuvaju kao da im život zavisi od njega.

Ako ste se ikada zapitali zašto su osobe rođene u znaku Jarca baš takve, astrologija potvrđuje vaše sumnje. Ovaj znak je suštinski opsednut materijalnom sigurnošću, zbog čega im je novac postao centar svega što rade.

Zašto su Jarčevi najveće škrtice Zodijaka?

Vole oni da zarade, ali još više vole da gomilaju, dok se jezivo boje trenutka kada moraju da otvore novčanik.

Kada pogledaju stanje na računu, osećaju ponos, ali čim se pojavi potreba za plaćanjem, bilo da je reč o običnom računu ili poklonu, obuzima ih nervoza. Upravo zbog takvog odnosa prema svakom dinaru, mnogi ih opravdano smatraju jer su najveće škrtice u celom Zodijaku.

Retko kad će se počastiti nečim lepim. Cilj im je da žive asketski, dok im se na računu skuplja „zaliha za crne dane“ koja često ostaje netaknuta decenijama.

Jarčevi jednostavno nisu skloni stvaranju nepotrebnih troškova. Oni su pravi majstori odricanja, čak i kada to odricanje graniči sa zdravim razumom.

Finansijska muka koja ih ne pušta ni u snu

Za jednog Jarca, novac nije samo sredstvo za život, već ključni deo njihove lične sreće. Ipak, ta njihova sreća je često vrlo klimava. Čak i kada su finansijski „potkovani“, Jarčevi su konstantno zabrinuti.

U njihovoj glavi uvek tinja strah da bi preko noći mogli da ostanu bez prebijene pare. Neretko im ceo život prođe u grču i osećaju da su na samoj ivici siromaštva, iako često imaju sasvim dovoljno za pristojan život.

Zbog te duboke nesigurnosti, spremni su da rade i nekoliko poslova odjednom.

Žrtvuju svoje zdravlje, kao i vreme koje bi mogli provesti sa porodicom, samo kako bi na gomili imali što više. Njihova jedina misija je da zarade i skupljaju.

Samo velike brojke na bankovnom računu mogu donekle da umire njihovu unutrašnju napetost.

S Jarčevima nema vajde od pozajmice

Jarac stalno vrti novac po glavi, preračunava ga i pažljivo planira. Zato, ukoliko se nađete u nevolji, prijatelji mogu odmah da zaborave na mogućnost da će im oni pozajmiti novac.

Ma koliko da im je neko drag, Jarac će uvek naći savršen izgovor da odbije pozajmicu. Za njih, najveće škrtice među znacima, vaš problem je vaša briga, a njihov novac je svetinja.

Iako ih mnogi vide kao tvrde i hladne, Jarčevi veruju da samo gomilanjem bogatstva grade sigurnu tvrđavu za budućnost.

Ne mare oni previše što ih okolina smatra ljudima koji bi radije u zemlju propali nego što bi nekome pomogli finansijski.

Na kraju dana, oni su ubeđeni da je njihov metod jedini ispravan, dokazujući svima da su zaista najveće škrtice koje ćete ikada sresti.

