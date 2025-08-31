Horoskop od 1. do 7. septembra: Kome stiže ponuda koja menja život, a ko je na ivici otkaza?

Ko dobija poziv koji menja sve, a ko mora da se suoči sa posledicama? Horoskop otkriva sve.

Ova nedelja od 1. do 7. septembra donosi neočekivane obrte – kako na poslu, tako i u ljubavi. Ako ste osećali da se nešto „krčka“, sada će se pokazati šta. Neki znakovi će dobiti poziv koji menja sve, dok će drugi morati da se suoče sa posledicama dugog ignorisanja problema.

Ovan – vreme je za odluku

Ovnovi su na raskrsnici. Stiže poslovna ponuda koja deluje kao san, ali nosi i veliku odgovornost. Ako ste spremni da rizikujete, ovo može biti prekretnica. U ljubavi – neko iz prošlosti se vraća, ali pitanje je da li ste vi isti.

Bik – ne ignoriši znakove

Bikovi osećaju pritisak na poslu. Ako ste već neko vreme nezadovoljni, ova nedelja može doneti kulminaciju. Moguće su promene u timu, a vi ste na ivici da budete izostavljeni. Ljubavno – stabilno, ali bez strasti.

Blizanci – poziv koji menja sve

Blizanci dobijaju neočekivan poziv – bilo da je u pitanju posao, selidba ili nova ljubav. Sve deluje brzo i neplanirano, ali intuicija vam šapuće da je vreme za skok. Ne analizirajte previše – ovaj talas se ne čeka, već hvata.

Rak – emotivni reset

Rakovi su umorni od davanja bez povratne energije. Ova nedelja donosi priliku da postavite granice – i u poslu i u ljubavi. Moguće je da ćete odbiti nešto što ste dugo želeli, jer ste konačno shvatili da ne dolazi iz pravog mesta.

Lav – na ivici otkaza?

Lavovi su pod lupom. Ako ste pravili greške ili se ponašali previše samouvereno, sada dolazi naplata. Moguće je da će se razmatrati vaš učinak, a vi morate pokazati da vredite. U ljubavi – neko vas posmatra, ali vi ste previše zauzeti sobom.

Devica – vreme za priznanje

Device su u fazi kada moraju priznati sebi šta zaista žele. Na poslu se otvara prilika da preuzmete vođstvo, ali to znači izlazak iz zone komfora. U ljubavi – neko vam šalje signale, ali vi ih ignorišete.

Vaga – balans se lomi

Vage osećaju da su predugo balansirale između dve strane. Ova nedelja donosi pucanje – bilo u odnosima, bilo u poslu. Neće biti prijatno, ali će biti oslobađajuće.

Škorpija – intuicija ne greši

Škorpije osećaju da nešto dolazi – i dolazi. Moguće je da ćete dobiti poziv koji vam menja životni pravac. Ne bojte se da kažete „da“, čak i ako deluje zastrašujuće. Ljubavno – neko vas vidi dublje nego što mislite.

Strelac – vreme je za povratak

Strelčevi se vraćaju nečemu što su napustili – starom poslu, staroj ljubavi, staroj ideji. Ova nedelja donosi šansu da to uradite drugačije. Ne ponavljajte greške, ali ne ignorišite priliku.

Jarac – test izdržljivosti

Jarčevi su pod pritiskom. Posao traži više nego ikad, a vi ste na ivici da puknete. Ova nedelja je test – ne samo profesionalni, već i emotivni. Ako izdržite, sledeća donosi nagradu.

Vodolija – neobična ponuda

Vodolije dobijaju ponudu koja deluje čudno, ali ima potencijal. Ne odbijajte odmah – razmislite. Ljubavno – neko vas posmatra iz senke, a vi ste fokusirani na budućnost.

Ribe – vreme je za sebe

Ribe su predugo bile tu za druge. Ova nedelja donosi priliku da se okrenete sebi – bilo kroz posao, bilo kroz emotivni reset. Ne osećajte krivicu – zaslužili ste.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com