Horoskop od 1. do 8. juna: Pare, uspeh i sreća – zvezde su se poklopile, evo ko će plivati u novcu

Horoskop od 1. do 8. juna donosi pare, obrte i jednu vest koja menja plan, pogledajte šta vaš znak radi ove nedelje.

Horoskop od 1. do 8. juna startuje prilično grubo, kao da su se planete zainatile da nam malo zagorčaju život pre nego što nam otvore karte. Utorak i petak su dani kada se sve lomi – nekome će ići naruku, a nekome će se, nažalost, isprečiti planovi. Zato, pamet u glavu i ne reagujte na prvu loptu.

Ako čekate odgovor na poruku, isplatu ili odluku komisije, ovo je nedelja kada će se konačno znati na čemu ste. Najveći preokret stiže u sredu uveče, kada se ono što je delovalo kao sigurno odbijanje iznenada pretvara u odličnu ponudu. A za tri znaka koja su najduže čekala, kraj nedelje donosi ono najslađe – konačno otvaraju koverat sa parama.

Ovan: Poziv koji menja četvrtak

Vraća vam se stari poslovni kontakt, baš onaj čovek kojeg ste davno otpisali još tokom prošle hladne jeseni. Nemojte nikako odbijati ovaj sastanak iz čistog inata, jer u ponudi stoji novac koji ste tražili pre šest meseci.

Što se tiče ljubavi, spustite loptu do nedelje jer partner traži mir, pa ne terajte mak na konac oko sitnica. Budite mudri i pustite da stvari idu svojim prirodnim tokom, jer će vam to na kraju doneti mnogo više koristi.

Bik: Nedeljna naplata za trud

Vama se konačno vraća ono što ste pozajmili drugima, i to ne na kašičicu, već pošteno i odjednom svima redom. Pare stižu u dva dela: prva tura stiže već u utorak, a ostatak očekujte sigurno do petka posle podne.

Dok se kućni budžet puni i polako planirate lepo leto, jedino vas može omesti neka rasprava sa sestrom ili snajom. Prosto ih ignorišite i nemojte dozvoliti da vas bilo ko od njih uvuče u tu potpuno bespotrebnu i napornu priču.

Blizanci: Razgovor koji ste izbegavali

Rođendanska energija vam širom otvara ona vrata koja su mesecima bila zalupljena, a vi ste mislili da su zauvek zatvorena. U sredu vas zove osoba sa kojom niste pričali mesecima, a taj razgovor će vam doneti jako važnu poslovnu priliku.

Pamet u glavu i ne pristajte odmah, tražite vreme do nedelje da na miru razmislite o svim uslovima tog dogovora. Hladna glava će vam sigurno doneti mnogo bolji krajnji rezultat, zato budite strpljivi i nemojte da žurite sa svojim potpisom.

Rak: Emocija koja se konačno smiruje

Ulazite u svoju sezonu sa velikim olakšanjem koje dugo niste osetili, kao da vam je pao kamen sa srca ove nedelje. Stara briga oko porodice gubi težinu nakon jedne lepe vesti, a mama ili tetka donose stabilnost koja menja atmosferu.

Novac stiže nešto kasnije, tek krajem nedelje, kroz onaj posao koji ste odavno odložili da konačno naplatite bez ikakvih muka. Uživajte u miru koji vam dolazi, jer ste ga svojim radom i strpljenjem u prethodnom periodu i te kako zaslužili.

Lav: Petak je vaš dan

Otvara vam se sjajna prilika da zablistate baš onako kako najviše volite, pred velikom publikom koja će vas pažljivo slušati. Posao koji vam je do juče bio dosadan dobija novu dimenziju kada se konačno pojavi osoba sa pravim autoritetom i snagom.

Pazite na ton u komunikaciji sa partnerom u sredu, jer sitnica lako može da preraste u tišinu koja traje tri dana. Ostanite pribrani i ne dozvolite da vaš ponos utiče na odnose koje gradite sa osobom koju najviše volite na svetu.

Devica: Tihi dobitak iza scene

Dobijate ono što ste pošteno zaradili, ali ovoga puta sve prolazi bez ikakve buke, reklame ili nepotrebnog hvaljenja pred drugima. Vaš novac ove nedelje stiže veoma diskretno, bilo kroz isplatu nekog starog duga ili kroz neku sasvim neočekivanu, ali slatku nagradu.

Zdravlje ipak traži malo više vaše pažnje u četvrtak, zato nemojte nikako preskakati ručak zbog posla i suludih kratkih rokova. Snaga vam je neophodna za sve što vas čeka, pa se potrudite da se dobro odmorite i jedete redovno ove nedelje.

Vaga: Pregovori koji donose mir

Sve se ove nedelje vrti oko onog važnog dogovora koji ste dugo odlagali, nadajući se da će se rešiti sam od sebe. U utorak sedate za sto sa nekim ko je prilično tvrdoglav, ali popuštate samo onoliko koliko morate da postignete uspeh.

Novac vam stiže kao nagrada za strpljenje tek u četvrtak, zato ostanite dosledni svojim stavovima i ne odustajte pre nego što potpišete. Budite nežniji prema partneru jer se oseća pomalo zapostavljeno zbog vaših silnih obaveza, pa mu posvetite bar jedno celo veče.

Škorpija: Tajna koja otvara vrata

Do vas stiže informacija koja je bila sakrivena, a koja vam direktno rešava veliki problem na poslu koji vas dugo muči. Iskoristite to veoma mudro i ne pričajte nikome šta znate dok vam ne legne prva uplata na vaš bankovni račun.

U sredu vas očekuje velika napetost u kući zbog nekog računa, ali se sve smiruje čim se situacija malo jasnije sagleda. Ne dozvolite da vas sitne provokacije izbace iz takta, jer vi tačno znate šta je vaš cilj i kuda idete ove sedmice.

Strelac: Put koji menja sve

Iznenada vam se otvara prilika za neki put kojem se niste nadali, a možda vas porodica pozove da hitno negde krenete. Tamo vas čeka susret sa osobom koja će vam potpuno promeniti način na koji gledate na svoju karijeru i buduće poslove.

Zadržite mišljenje za sebe i slušajte više nego što pričate, jer ćete tako proći mnogo bolje nego da odmah istrčite sa izjavama. Budite oprezni u svojim rečima, jer ponekad je mudrost upravo u tome da znate kada je najbolje vreme za tišinu.

Jarac: Sređivanje starih dugova

Jarcu se konačno sređuje pitanje svih onih računa koji su stajali kao težak kamen nad vašom glavom tokom prošlog meseca. U ponedeljak rešavate svu potrebnu papirologiju, a do četvrtka stiže potvrda da je sve napokon rešeno na obostrano zadovoljstvo sviju.

Ljubav je prilično topla, ali veoma tiha ove nedelje, jer partner pokazuje svoju pažnju kroz sitnice, a ne kroz velike reči. Budite zahvalni na malim stvarima koje dobijate, jer su one često mnogo vrednije od onoga što se glasno izgovara pred drugima.

Vodolija: Ideja koju treba zapisati

Sredinom nedelje pada vam na pamet nešto što zvuči kao šala, a ispostaviće se kao posao koji će vam doneti zaradu. Razgovor sa prijateljem u lokalnom kafiću otvara temu o kojoj će se pričati sve do jeseni, zato otvorite dobro svoje oči.

Ne delite tu važnu ideju sa svima oko sebe, jer jedna osoba u vašem krugu definitivno nije vaš iskreni saveznik. Čuvajte svoje planove samo za one ljude u koje imate apsolutno poverenje, jer vam mirna glava donosi mnogo bolji profit.

Ribe: Sreća na nepoznatom mestu

Ribama dolazi pomoć sa strane na koju su skoro potpuno zaboravile, kao da je stigla neka dobra vila u pravo vreme. Komšija ili daleki rođak javlja se sa konkretnom ponudom koja će vam bar malo popraviti finansijsko stanje u ovom periodu.

Novac možda nije preveliki, ali stiže u trenutku kada vam je najpotrebniji, zato budite zahvalni na svakom dinaru koji zaradite. Vikend obavezno provedite kraj neke vode, makar to bila samo reka Sava, jer će vas to potpuno odmoriti i napuniti.

Koji znaci najviše dobijaju ove nedelje

Horoskop od 1. do 8. juna predviđa najveću finansijsku korist za Bika, Devicu i Jarca. Ovan i Blizanci dobijaju kroz nove kontakte, dok Ribe primaju neočekivanu pomoć izvan kruga porodice.

