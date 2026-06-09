Horoskop od 10. do 20. juna: Saznajte koga prati anđeoski blagoslov, a ko mora da se čuva

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Kompletan horoskop od 10. do 20. juna za svih 12 znakova. Saznajte koga čeka ogroman novac i sreća, a ko hitno mora da se čuva prevare.

Pred nama je horoskop od 10. do 20. juna koji donosi ogromne promene i preokrete za sve znakove Zodijaka.

Dok će neki plivati u novcu i sreći, drugi moraju dobro da otvore oči da ne naprave grešku života.

Saznajte odmah šta su vam zvezde zapisale za ovih deset ključnih dana.

Detaljna prognoza za svaki znak Zodijaka

Ovan – Vreme za istinu na videlo

U narednim danima vas očekuje ozbiljan i težak razgovor sa partnerom koji će konačno definisati vašu zajedničku budućnost.

Zvezde vam savetuju da po svaku cenu izbegavate teranje inata i ponos, već da smireno saslušate šta druga strana ima da vam kaže.

Na poslu se situacija stabilizuje, ali tek nakon što rešite jedan zaostali papir ili stari nesporazum sa bliskim saradnikom.

Bik – Magnet za pare i dobitke

Čeka vas izuzetan period na polju finansija jer vam se otvaraju neočekivani izvori zarade i stižu zakasnele isplate.

Najveći uspeh možete postići kroz naplatu starog duga ili dobijanje ponude za dodatni rad koju nikako ne smete da propustite.

U ljubavi je situacija mirna, ali partner može pokazati znake nervoze zbog svojih ličnih problema, pa mu budite podrška.

Blizanci – Miljenici sudbine i zvezda

Vi u ovom periodu slavite rođendane u velikom stilu i osećate da vas prati neverovatna sreća na svakom koraku.

Nebo vam otvara sva zatvorena vrata, rešavate problem sa papirima i dobijate neočekivani novčani dobitak koji niste ni planirali.

Ovo je vaše vreme za napredak, pa iskoristite svaku šansu jer sve što započnete ovih dana imaće dugoročan uspeh.

Rak – Sigurna kuća i skrivene poruke

Osetićete ogromnu potrebu da se povučete u sigurnost svog doma i provedete kvalitetno vreme sa članovima porodice.

Slobodni pripadnici vašeg znaka mogu da očekuju veoma zanimljiv i intrigantan poziv za izlazak preko društvenih mreža.

Povedite računa o ishrani u drugoj polovini ovog periodu jer su mogući lakši problemi sa stomakom i varenjem zbog stresa.

Lav – Kraljevski bonus i pun novčanik

Možete sa punim pravom da očekujete povišicu, zvanični bonus na poslu ili iznenadni vredan poklon od osobe koja vas ceni.

Ovaj dobitak će drastično popraviti vaše raspoloženje, ali i zakrpiti sve rupe u kućnom budžetu koje su vas mučile.

U partnerskim odnosima vlada harmonija, pod uslovom da ne namećete svoju volju kao jedinu ispravnu u svakoj situaciji.

Devica – Oprez sa papirima i potpisima

Morate da budete maksimalno oprezni i koncentrisani šta potpisujete u periodu od 10. do 20. juna na poslu i u banci.

Jedna sitna i naizgled nebitna greška u dokumentima ili ugovorima može kasnije veoma skupo da vas košta i donese probleme.

Takođe, izbegavajte ogovaranja na radnom mestu jer bi vaše reči mogle biti pogrešno prenete nadređenima i napraviti vam haos.

Vaga – Spas u zadnji čas

Konačno rešavate težak porodični ili komplikovan stambeni problem koji vas je tajno mučio i iscrpljivao mesecima.

Osetićete ogroman kamen kako vam pada sa srca i ponovo ćete početi da dišete punim plućima i gledate napred.

Otvaraju vam se i sjajne mogućnosti za kraće putovanje na kojem možete spojiti lepo i korisno, ali i zaraditi novac.

Škorpija – Fitilj na ivici pucanja

Bićete na samoj ivici živaca zbog ogromnog pritiska i nerealnih rokova koji vam se nameću na radnom mestu.

Zvezde vam šalju strogo upozorenje da prećutite svaku provokaciju i po svaku cenu izbegnete otvorene sukobe sa kolegama.

Kanališite ovu tešku energiju kroz fizičku aktivnost ili šetnju u prirodi kako ne biste doneli stres u svoju kuću.

Strelac – Kočnica za nagle odluke

U narednih deset dana morate obavezno da izbegavate brzu vožnju i donošenje bilo kakvih naglih odluka u kasnim satima.

Nikako nemojte pozajmljivati novac prijateljima niti ulaziti u rizične finansijske kombinacije sa ljudima koje slabo poznajete.

Moguć je iznenadni kvar nekog aparata u kući, pa budite spremni na neplanirani trošak koji će vam poremetiti planove.

Jarac – Lekcija o poverenju i spuštanju garda

Morate pod hitno da smanjite svoju bolesnu ljubomoru i stalnu potrebu za kontrolom partnerovog slobodnog vremena.

Ako ne promenite ponašanje, rizikujete ozbiljno hlađenje odnosa i gubitak poverenja koje ste godinama mukotrpno gradili.

Na poslovnom planu vas čeka stabilizacija i dobijate priznanje od kolega za trud koji ste uložili u prethodnom projektu.

Vodolija – Nova ljubav na pomolu

Pronalazite dugo čekani i preko potrebni mir u vašem emotivnom životu, a sve nesuglasice sa partnerom nestaju same od sebe.

Slobodni pripadnici vašeg znaka sretnu potpuno novu osobu koja im menja pogled na svet i budi davno zaboravljene leptiriće.

Vaša kreativnost je na vrhuncu, pa je ovo idealan trenutak da predstavite svoje ideje šefovima i tražite bolje uslove.

Ribe – Vreme za punjenje baterija

Osetićete iznenadni i oštar pad energije, kao i jaku potrebu da se potpuno izolujete od svih ljudi i društvenih mreža.

Iskoristite ove dane isključivo za preko potrebni odmor, spavanje i punjenje baterija, idealno negde pored vode ili u miru.

Nemojte forsirati sebe na druženje ako vam se ne ide nigde, jer vam je trenutno duševni mir važniji od tuđih očekivanja.

Koji znakovi će imati najviše sreće sa novcem?

Najveći finansijski uspeh u narednim danima čeka Bikove i Lavove koji pametno ulažu svoju energiju.

Vaš trud iz prethodnih meseci se konačno isplaćuje i donosi stabilnost.

Samo pazite da novac ne potrošite odmah na sitnice koje vam realno nisu potrebne.

Kako će retrogradni hod planeta uticati na vaš znak?

Ovaj period donosi retrogradne uticaje koji nas teraju da se suočimo sa duhovima iz prošlosti.

Mnogi će osetiti jaku potrebu da pozovu bivše partnere ili stare prijatelje sa kojima su prekinuli kontakt.

Energija je teška za komunikaciju, pa dobro razmislite pre nego što izgovorite reči koje ne možete da povučete.

Šta donosi ljubavni horoskop od 10. do 20. juna?

Ovo je vreme kada se pale stare strasti, ali i vreme kada pucaju veze koje su odavno bile na staklenim nogama.

Emocije će biti pojačane, pa su mogući iznenadni izlivi nežnosti, ali i brze, burne rasprave oko sitnica.

Ostanite smireni i ne donosite radikalne odluke o raskidu ili braku pod uticajem trenutnog besa.

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