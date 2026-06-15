Horoskop od 15. do 21. juna baca tri znaka u vatru: ljubomora, novac i jedna sreda koju je bolje prespavati nego ratovati

Horoskop od 15. do 21. juna nosi jednu opasnu sredu i tri znaka na ivici. Proverite da li ste među njima pre nego što reagujete.

Horoskop od 15. do 21. juna ima jedan dan koji vam može pokvariti celu nedelju, a pada baš u sredu. Venera staje u opoziciju sa Plutonom, i taj aspekt budi ljubomoru, sebičnost i potrebu da kontrolišete ono što ne možete. Tri znaka to osećaju jače od ostalih. Pre nego što zalupite vrata ili pošaljete poruku koju ćete brisati, pročitajte šta vas tačno čeka.

Nedelja počinje mekše. Mlad Mesec u Blizancima 15. juna stavlja fokus na razgovor, a Venera u sekstilu sa Uranom donosi neočekivane simpatije i lake susrete. Sedamnaestog juna Venera pravi trigon sa Neptunom, pa maštate više i lakše razumete tuđu tugu. Onda dolazi sreda i seče tu blagost napola.

Šta donosi Venera u opoziciji sa Plutonom

To je dan kada male sumnje narastu u opsesiju. Provociraju se borbe za moć, ljubomora i prebacivanje krivice na partnera. Ne pokrećite sporne teme i ne tražite priznanja. Sačekajte da prođe.

Dobra vest stiže na kraju. Sunce ulazi u Rak 21. juna, počinje letnji solsticij i naredne četiri nedelje vraćaju nas emocijama, kući i porodici. Tada se diše lakše.

Rak: novac vas pritiska, ali ne zadugo

Na startu nedelje pada vam samopouzdanje. Kvadrat Meseca sa Neptunom i Saturnom, plus opozicija Venere i Plutona, otvaraju stare emocionalne rane. Najčešći okidač je novac, jer se osećate finansijski rastegnuto.

Prestanite sa nepotrebnim trošenjem dok vam ne bude lakše savetuje vam horoskop od 15. do 21. juna. Pregledajte račune i izvode, proverite da je sve tačno. Jupiter ulazi u Lava krajem juna i vaše finansije tada kreću naviše. Poverite se nekome bliskom i sklonite se od ljudi koji vam kvare raspoloženje.

Lav: ćutanje vam ove nedelje vredi više od pravde

Anksioznost vam ulazi u posao i odnose sa kolegama. Moraćete da pravite kompromise, a to vam teško pada jer ste ponosni i ponekad tvrdoglavi. Pazite da ne ispadnete sebični.

Sredinom nedelje, dok Venera stoji naspram Plutona, izbegavajte borbe za moć. Ako iskrsne problem, rešavajte ga, ne tražite krivca. Ako ste i sami pogrešili, priznajte i ispravite. Krećite se strateški, ne brzo. Tako uhvatite sitan problem pre nego što naraste.

Škorpija: pustite kontrolu pre nego što ona uzme vas

Ova nedelja u astrološkoj prognozi za juni vam dira najdublje nesigurnosti. Teško verujete, a veza lako sklizne u toksično. Pluton je jedna od vaših vladara, pa opozicija sa Venerom pali paranoju i sumnju.

Pustite mračnu energiju da prođe bez reagovanja. Oslobodite se želje da kontrolišete druge i gledajte šta vi treba da uradite. Kada vas nešto isprovocira, ne reagujte odmah, napravite pauzu. Nesporazumi mogu doneti hladnoću sa najbližima.

Zapamtite da ste vi jedna polovina veze, a druga osoba stoji samostalno. Budite diplomatični i, ako vam treba vremena za sebe, tražite ga otvoreno. Reci da, ne znači izgubiti.

Koji ste znak i da li ste već osetili tu sredu na svojoj koži? Napišite u komentarima šta vas je najviše zateklo ove nedelje.

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