Horoskop od 15. do 31. maja: Počinje vreme najveće sreće za 2 znaka, sudbina im donosi bogatstvo

Zaboravite na dugove: Horoskop od 15. do 31. maja otvara vrata bogatstva! Proverite da li je vaš znak na spisku onih koje čeka premija.

Horoskop od 15. do 31. maja donosi sudbinski preokret kakav se viđa jednom u deset godina jer se nebeske kapije otvaraju samo za one koji su spremni da prepoznaju svoju priliku.

Dok će se mnogi pitati zašto im planovi stoje, određeni znakovi zodijaka će osetiti kako im se novčanik puni, a prepreke nestaju kao rukom odnete.

Saznajte šta čeka svaki znak ponaosob u ovoj nezadrživoj trci za srećom i ko su ti tihi favoriti zvezda.

Ovan: Naplata starog duga

Mars vam daje snagu da isterate pravdu tamo gde su vas zakinuli pre nekoliko meseci.

Novac vam ne stiže od novog posla, već kroz povraćaj poreza, zaostalu isplatu ili vraćanje pozajmice na koju ste zaboravili.

Bik: Ulazak u zonu blagostanja

Za vas horoskop od 15. do 31. maja označava kraj jednog teškog ciklusa i početak perioda u kom će se svaki uloženi dinar trostruko vraćati.

Jupiter u vašem znaku pravi poslednji veliki ples, pa očekujte iznenadni poziv za saradnju koji nosi ozbiljne cifre i dugoročnu sigurnost.

Blizanci: Ideje postaju valuta

Sunce ulazi u vaš znak i donosi vam mentalnu oštrinu da prepoznate rupu na tržištu koju niko drugi ne vidi.

Vaša rečitost će vam obezbediti povlastice koje vrede više od direktnog novca, pa iskoristite šarm na svakom sastanku.

Rak: Tajni izvori prihoda

Ovaj period vam aktivira intuiciju za poslove koji se rade „iza kulisa“ ili od kuće.

Moguća je diskretna ponuda za dodatni rad koji će vam omogućiti da bez stresa pokrijete sve nagomilane troškove.

Lav: Društveni uspeh i profit

Vaša reputacija u kolektivu dostiže vrhunac, a jedan uticajan prijatelj može vas preporučiti za poziciju sa mnogo većom platom.

Pazite samo da ne trošite novac na luksuz pre nego što ga zapravo vidite na računu.

Devica: Karijerni skok bez presedana

Planete u vašem polju karijere guraju vas u prvi plan, čak i ako ste pokušavali da ostanete neprimećeni.

Dobićete odgovornost koja je u početku zastrašujuća, ali je finansijska nagrada za nju prevelika da biste je odbili.

Vaga: Rešenje preko suda ili zakona

Dileme oko nasledstva, ugovora ili nekog pravnog pitanja konačno se rešavaju u vašu korist.

Druga polovina maja je idealna da ozvaničite prodaju ili kupovinu nečega što dugo planirate.

Škorpija: Novac od drugih ljudi

Vama pare stižu preko partnera, investitora ili kroz bankarske olakšice koje će vam „progledati kroz prste“.

Ovo je savršen trenutak da tražite kredit ili reprogram duga jer su vam astrološki aspekti naklonjeni za dogovore.

Strelac: Novi partnerski ugovori

Fokus se prebacuje na ljude sa kojima sarađujete, a jedan novi ugovor može potpuno promeniti vašu finansijsku sliku.

Pazite na 23. maj, kada pun Mesec u vašem znaku može doneti kulminaciju važnog poslovnog pregovora.

Jarac: Promena svakodnevne rutine

Dobijate priliku da radite pametnije, a ne teže, što će vam osloboditi vreme za dodatne izvore zarade.

Zdravstveno stanje se popravlja, a sa njim i vaša produktivnost koja direktno utiče na debljinu novčanika.

Vodolija: Kreativni hobi koji donosi keš

Ono što radite iz ljubavi ili u slobodno vreme odjednom dobija komercijalnu vrednost.

Ne potcenjujte svoje talente jer bi jedna objava na mrežama mogla da vam dovede kupca o kakvom ste sanjali.

Ribe: Temelji za buduće bogatstvo

Vi osećate unutrašnji mir jer znate da se kockice sklapaju u vašu korist, a horoskop potvrđuje da je vaša procena nepogrešiva.

Horoskop od 15. do 31. maja vam donosi stabilizaciju u porodičnom biznisu ili kupovinu vredne imovine koja će samo dobijati na ceni.

Koji znakovi će najlakše doći do para?

Iako svi imaju šansu, planete su u ovom periodu najviše naklonjene Biku i Ribama jer se njihova polja finansija direktno povezuju sa Jupiterom.

Za ove znakove novac ne dolazi samo teškim radom, već kroz srećne okolnosti, dobitke na lutriji ili iznenadna nasledstva.

Ako pripadate ovim znakovima, nemojte ignorisati pozive za nove poslovne poduhvate jer se u njima krije vaša karta za bogatstvo.

Da li je kraj maja povoljan za nove investicije?

Astrolozi se slažu da je period posle 20. maja najbolji za dugoročna ulaganja jer su planete u stabilnim znacima.

Izbegavajte samo ishitrene odluke koje se temelje na tuđim nagovorima, a verujte podacima i sopstvenom iskustvu.

Novac uložen u znanje ili novu opremu vratiće se kroz povećanu efikasnost već početkom juna.

