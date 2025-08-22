Horoskop od 25. do 30. avgusta: Novac i moć stižu – ali zvezde su izabrale samo 2 znaka

Kraj avgusta donosi šansu za uspeh – ali zvezde su bile selektivne. Samo dva znaka imaju otvorena vrata.

Od 25. do 30. avgusta, dva znaka dobijaju snažan vetar u leđa. Ovaj period donosi šansu za emotivni reset, finansijski rast i ličnu transformaciju. Zvezde ne biraju po zaslugama, već po spremnosti da se suočimo sa sobom.

Ribe – intuicija postaje kompas ka uspehu

Ribe, vaša tiha snaga dolazi do izražaja. Osećate da se nešto menja, ali ne znate tačno šta – i to je u redu. Ovaj period vam donosi priliku da monetizujete ono što ste do sada radili iz srca. Kreativni projekti, duhovni rad, čak i hobiji – sve može postati izvor prihoda. Važno je da ne ignorišete znakove.

Saveti za Ribe:

– Zapišite snove, intuicija vam šalje poruke.

– Ne potcenjujte vrednost svog rada.

– Povežite se sa ljudima koji vas razumeju bez objašnjavanja.

Jarac – struktura se nagrađuje, ali samo ako je iskrena

Jarčevi, vaša disciplina konačno dobija priznanje. Ali ovaj put, zvezde traže više od pukog rada — traže autentičnost. Ako ste gradili nešto što vas ne ispunjava, vreme je za korekciju kursa. Ako ste ostali verni sebi, stiže nagrada. Finansijski rast dolazi kroz stabilne, ali ne nužno tradicionalne puteve.

Saveti za Jarčeve:

– Preispitajte ciljeve – da li su zaista vaši?

– Ne bojte se da promenite pravac.

– Iskoristite podršku porodice i bliskih ljudi.

Dve tihe sile, dve šanse

Jarac i Ribe – struktura i intuicija. Dva znaka, dva potpuno različita puta, ali ista poruka: vreme je da se prepozna sopstvena moć. Ako ste među njima, ne čekajte da se sve poklopi – pokrenite se. Ako niste, posmatrajte, učite i pripremajte teren – jer sledeći ciklus možda bira vas.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com