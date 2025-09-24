Horoskop od 25. septembra: Ova 3 znaka ulaze u najopasniji period – sve što ste krili izlazi na videlo

Tri znaka ulaze u ciklus koji menja sve – odnose, granice i emotivne istine. Spremite se.

Od 25. septembra počinje astrološki ciklus koji ne ostavlja prostor za izbegavanje. Pomračenje u Ribama, retrogradni Saturn i niz karmičkih aspekata pokreću duboke emotivne lomove. Tri znaka ulaze u najintenzivniji deo godine – gde se sve što je bilo potisnuto mora pogledati u oči.

Rak: vreme je za istinu

Rakovi, više ne možete da štitite druge po cenu sopstvene istine. Pomračenje udara u vašu zonu porodice i intime – sve što ste ćutali, sada traži glas. Mogući su sukobi sa bliskima, ali i oslobađanje od uloga koje vas guše.

U ljubavi, dolazi trenutak kada morate birati između lojalnosti i autentičnosti. Finansijski, vreme je da prestanete da spašavate druge – fokusirajte se na sopstvenu stabilnost.

Devica: kraj perfekcionizma, početak ranjivosti

Device, vaša potreba da sve bude pod kontrolom dolazi na test. Pomračenje u Ribama aktivira vašu zonu partnerstava – očekujte neočekivane istine, raskide ili duboke razgovore. Ako ste spremni da priznate slabosti, otvoriće se prostor za pravu bliskost.

Na poslu, moguće su promene koje vas teraju da izađete iz rutine. Neće biti udobno, ali će biti iskreno. Finansijski, preispitujete vrednosti – šta vam zaista treba, a šta je samo maska?

Strelac: suočavanje sa sobom

Strelčevi, vaša potreba za slobodom dolazi u sukob sa stvarnim posledicama. Pomračenje vas gura da pogledate odnose koje ste zanemarili – prijateljstva, porodicu, ljubav. Ako nastavite da bežite, rizikujete da izgubite ono što vam je najvažnije.

Ovo je ciklus kada istina boli, ali leči. Ako se usudite da budete ranjivi, otvoriće se vrata za novu verziju vas – onu koja ne mora da glumi snagu.

Ovaj ciklus nije kazna – već poziv na iskrenost. Ako ste Rak, Devica ili Strelac, ne bežite od sebe. Jer upravo tu, u najdubljoj pukotini, počinje sloboda.

