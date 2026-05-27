Kraj mukama od 28. maja: Ovih 5 znakova ulazi u period kada im sreća dolazi bez prestanka i bez najave

Horoskop od 28. maja donosi ovih 5 znakova preokret koji se dugo čekao. Pročitajte ko konačno diše punim plućima.

Horoskop od 28. maja stiže kao preko potreban predah posle meseca koji je mnogima izvadio i poslednji živac. Pet znakova konačno prestaje da se osvrće preko ramena, jer energija nedelje sada radi za njih, ne protiv njih.

Najveća promena nije u ciframa, već u samom tonu svakodnevice. Telefon konačno prestaje da donosi loše vesti. Ono što je mesecima „visilo u vazduhu“ i gušilo vas. bilo da je reč o poslu ili odnosima – sada dobija jasan i najčešće pozitivan odgovor.

Ako ste čekali da se pomeri ona jedna, ključna sitnica koja vam je blokirala planove, dočekali ste. Vreme je za konkretne korake, a ne za čekanje.

Rak: Nedelja kada se srce smiruje

Rakovima ovaj period donosi olakšanje na koje su navikli da ne računaju. U sredu popodne stiže poziv ili poruka koja zatvara jednu staru emotivnu priču, mirno i bez drame. Porodična situacija koja vas je terala da budete medijator polako prelazi u tuđe ruke. Rak konačno odlaže ulogu spasioca i bavi se svojim domom, svojom kuhinjom, svojim mirom. Nemojte sami pokretati teške teme do kraja meseca, pustite druge da progovore prvi.

Lav: Posao koji ste otpisali vraća se kao ponuda

Lavovi ulaze u period u kome se reputacija isplaćuje. Projekat koji je u martu propao zbog tuđeg odugovlačenja sada se vraća, i to sa boljim uslovima nego prvi put. Nemojte odmah pristati, sačekajte vikend da pročitate ono što piše sitnim slovima. Astrološka prognoza za maj Lavovima daje retku kombinaciju vidljivosti i konkretne ponude, što se ne dešava često u istoj nedelji. Ko traži posao, slaće tri prijave i dobiti odgovor barem na jednu.

Vaga: Novac koji ste prebrojali još jednom

Vagama horoskop kraj maja donosi finansijsku jasnoću kakvu nisu imale od jeseni. Stari dug se vraća, ne ceo, ali dovoljno da prestanete da brojite do plate. Razgovor sa bankom ili knjigovođom ide glatko, papir koji je zapeo prolazi. Najveći problem nije bila zarada, problem je bilo trošenje na tuđe planove. Sada Vaga prvi put posle dugo vremena pravi listu samo za sebe.

Škorpija: Tišina koja konačno donosi odgovor

Škorpijama stiže period u kome se ono što se mesecima radilo u tišini konačno čuje. Kolega koji je preuzimao zasluge gubi tlo, nadređeni vidi ko je zaista nosio posao. U privatnom životu, osoba koja je odlazila i vraćala se sada bira stranu, i to vašu. Ne forsirajte razgovor pre nedelje, neka oni dođu kod vas.

Blizanci: Razgovor koji menja sledeća tri meseca

Blizanci u ovom periodu hvataju onu jednu pravu priliku kroz običan razgovor. Kafa sa starim poznanikom, slučajni komentar na sastanku, poruka u grupi za koju ste mislili da je beznačajna, tu se otvara vrata. Horoskop od 28. maja Blizancima daje brzinu reakcije koja im je zimus nedostajala. Recite „da“ i kada niste sigurni, detalje ćete rešiti u hodu.

Kako iskoristiti ovaj period do kraja meseca

Ne čekajte da vam neko potvrdi da je vreme. Pet znakova dobija otvoren prozor, ali prozor se zatvara početkom juna kada se ritam ponovo menja. Ko bude tražio savršen trenutak, propustiće dobar.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com