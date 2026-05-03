Najtačniji horoskop od 4. do 10. maja: Kome se lepe pare za prste, a koga čeka žestok finansijski šamar

Detaljan horoskop od 4. do 10. maja za sve znake. Saznajte kome se pare lepe za prste, a ko dobija finansijski šamar ove nedelje.

Horoskop od 4. do 10. maja donosi ozbiljne promene na vašem bankovnom računu.

Nekima će se novčanik naprasno napuniti, dok će drugi osetiti ozbiljan udarac po džepu ako ne budu oprezni.

Saznajte odmah šta su vam zvezde spremile za narednih sedam dana.

Ovan

Vama se smeši stabilizacija, ali samo ako prestanete da pozajmljujete novac rođacima.

Gledajte svoj posao i ne dozvolite da vas drugi uvuku u svoje finansijske probleme.

Zadržite fokus na sopstvenoj zaradi i izbeći ćete nepotrebne glavobolje sredinom nedelje.

Bik

Konačno ćete naplatiti trud koji ste uložili pre mesec dana i osetiti pravo olakšanje.

Očekujte poziv ili uplatu koja kasni, ali koja će vam taman pokriti neke zaostale račune.

Ovo je odličan period da uložite u nešto što će vam dugoročno uštedeti vreme i energiju.

Blizanac

Vas nažalost čeka žestok finansijski šamar ako hitno ne obuzdate potrebu za trošenjem.

Pazite gde ostavljate novčanik i ne nasedajte na brzu zaradu ili sumnjive popuste u prodavnicama.

Jedan neplaniran trošak u sredu može vam potpuno isprazniti rezerve koje ste čuvali za crne dane.

Rak

Bićete u iskušenju da renovirate nešto u kući, ali zvezde savetuju da ipak malo sačekate.

Čuvajte pare za drugu polovinu nedelje jer će vam tada biti potrebnije nego što sada mislite.

Mudro raspolažite kućnim budžetom kako biste izbegli nepotreban stres pred sam vikend.

Lav

Vama se u ovom periodu pare bukvalno lepe za prste i sreća vas prati na svakom koraku.

Otvara se šansa za dodatnu zaradu kroz hobi ili neku staru ideju koju ste ranije zapostavili.

Samo napred, ne slušajte ljubomorne komentare okoline jer je ovo vaših pet minuta za profit.

Devica

Vaša poslovična preciznost se isplaćuje, pa su velike šanse da dobijete pohvalu ili manji bonus.

Iskoristite ovaj period da napravite dugoročni plan štednje, jer ste u tome dokazano najbolji.

Neko iz poslovnog okruženja će tražiti vaš savet o ulaganju, slobodno recite šta mislite.

Vaga

Osećate pritisak jer su se nagomilali sitni troškovi koje niste mogli da predvidite ranije.

Ne paničite, nego razmislite o prodaji nečega što vam više ne treba, jer je nedelja idealna za trgovinu.

Situacija će se raščistiti čim povučete prvi konkretan potez ka rešavanju svojih dugova.

Škorpija

Neko vam može ponuditi poslovno partnerstvo koje na prvi pogled deluje veoma primamljivo.

Budite oprezni i dobro pročitajte svaki papir pre nego što bilo šta potpišete ili obećate.

Energija novca je kod vas trenutno nestabilna, pa se oslonite isključivo na proverene informacije.

Strelac

Vama novac dolazi kroz čistu sreću, a možda čak i kroz neku neočekivanu nagradu ili poklon.

Ipak, nemojte sav dobitak odmah da potrošite na čašćavanje društva i provod u kafani.

Ostavite barem jedan deo sa strane, jer će vam dobro doći za planove koje imate krajem meseca.

Jarac

Radite naporno i to se vidi, ali imate osećaj da pare samo prođu kroz vaše ruke čim stignu.

Izdržite još ovaj kratak period jer se od petka situacija drastično popravlja u vašu korist.

Stiže vam priznanje koje će sa sobom doneti i konkretnu finansijsku satisfakciju koju čekate.

Vodolija

Imate osećaj da vas svi vuku za rukav i traže neku finansijsku uslugu ili pozajmicu na reč.

Naučite da kažete „ne“ ove nedelje, jer ćete u suprotnom ostati bez dinara zbog tuđih hirova.

Čuvajte svoje resurse jer vas očekuje važna kupovina koju planirate već mesecima.

Ribe

Vaša intuicija je nepogrešiva kada je u pitanju ulaganje u neke nove i kreativne projekte.

Ako osetite da je pravi momenat za promenu strategije na poslu, uradite to u četvrtak pre podne.

Zvezde vam daju vetar u leđa da konačno monetizujete jedan svoj veliki i skriveni talenat.

Koji su srećni brojevi za novac ove nedelje?

Zvezde kažu da obratite pažnju na brojeve 8, 14 i 22 u svakodnevnim situacijama.

Ovi brojevi se često pojavljuju tamo gde je profit, bilo da je u pitanju datum ili sitan kusur u radnji.

Slušajte svoj unutrašnji glas jer vas on tokom ove sedmice sigurno neće prevariti.

Kako privući bogatstvo do kraja maja?

Ključ je u temeljnom čišćenju radnog prostora i rešavanju svih zaostalih sitnih računa i dugova.

Energija novca ne trpi zastoj i nered, pa izbacite sve što je polomljeno ili neispravno iz svog doma.

Kada oslobodite prostor od nepotrebnih stvari, nove prilike za zaradu će same pokucati na vaša vrata.

Da li je ova nedelja dobra za igre na sreću?

Samo ako ste rođeni u znaku Strelca ili Ribe, možete se opravdano nadati nekom sitnijem dobitku.

Ostali znaci treba da se oslone isključivo na svoj rad i već proverene izvore prihoda.

Nemojte rizikovati veće sume novca na neproverene investicije ili bilo kakav vid kocke.

Horoskop od 4. do 10. maja jasno poručuje da je tanka linija između bogatstva i bankrota, pa se fokusirajte na sopstveni trud umesto da se kockate sa srećom.

