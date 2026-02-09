Horoskop od 9. do 16. februara: Stižu sudbinske promene, jedan znak će doživeti totalni preokret na poslu i u ljubavi

Horoskop od 9. do 16. februara najavljuje tektonske promene. Pročitajte šta očekuje vaš znak i ko doživljava potpuni preokret sudbine.

Zaboravite na mirnu nedelju -horoskop od 9. do 16. februara donosi promenu koja se ne odbija

Druga nedelja februara biće sve samo ne dosadna. Glavni „krivci“ za ovakvu dinamiku su Venera i Jupiter koji ulaze u specifičan aspekt, forsirajući nas da izađemo iz zone komfora. Dok će neki znakovi osetiti blagi pritisak, drugi će dobiti vetar u leđa koji su čekali mesecima.

Mnogi misle da su promene loše, a zapravo su one samo čišćenje prostora za nešto novo.

Detaljna prognoza po znakovima

Ovan

Fokus je na finansijama i dugoročnim ulaganjima. Mars vas tera na akciju, ali Merkur savetuje oprez sa dokumentacijom. Ako planirate veliku kupovinu, sačekajte sredu. U ljubavi je situacija stabilna, ali partner može zahtevati više pažnje nego inače.

ZNAK NEDELJE – BIK: Njima se menja sve

Bikovi, spremite se za totalni preokret. Pozicija Jupitera u vašem znaku u kombinaciji sa Venerom donosi priliku koja se dešava jednom u nekoliko godina. Na poslu se otvara pozicija ili projekat koji donosi neviđenu satisfakciju. U ljubavi, slobodni Bikovi mogu sresti osobu koja im u potpunosti menja prioritete. Ovo je nedelja kada prestajete da čekate i počinjete da živite.

Blizanci

Komunikacija će biti vaš najveći izazov, ali i najveći adut. Mogući su nesporazumi sa kolegama, pa bi bilo pametno da svaku važnu informaciju potvrdite pisanim putem. Krajem nedelje stiže vest od prijatelja koja može otvoriti nova vrata u sferi hobija ili dodatne zarade.

Rak

Ove nedelje dominiraju emocije. Bićete osetljiviji na komentare okruženja, ali to je samo znak da vam je potreban odmor. Intuicija vas nepogrešivo vodi kroz porodične dileme. Slušajte svoj unutrašnji glas pre nego što donesete bilo kakvu odluku vezanu za nekretnine ili selidbu.

Lav

Vaš autoritet će biti na testu. Moguće je da će neko od mlađih saradnika pokušati da ospori vaš rad. Ostanite hladne glave i pustite da rezultati govore umesto vas. U ljubavi, Lavovi u vezama prolaze kroz period strasti, dok slobodni Lavovi privlače pažnju gde god se pojave.

Devica

Analitičnost vam je na vrhuncu, što će biti ključno za rešavanje problema koji vučete od januara. Obratite pažnju na zdravlje – pad imuniteta je moguć usled stresa. Izbegavajte konflikte sa autoritetima u četvrtak, jer bi situacija mogla nepotrebno da eskalira.

Vaga

Vage će se naći između dve vatre – poslovnih obaveza i privatnih želja. Potreban vam je bolji balans. Venera vam donosi šarm kojim ćete lako rešiti svaku napetu situaciju. Krajem nedelje moguć je manji novčani dobitak koji će vam popraviti raspoloženje.

Škorpija

Intenzivan period je pred vama. Škorpije će osetiti potrebu za dubokom transformacijom. Ako vas neka situacija na poslu više ne ispunjava, počećete ozbiljno da razmišljate o promeni smera. Partner vas podržava, ali mu je potrebna vaša iskrenost bez ulepšavanja.

Strelac

Energija vam se vraća nakon perioda stagnacije. Idealno je vreme za edukaciju ili učenje novih veština. Na poslu se situacija kristališe, a vi dobijate jasnu sliku o tome ko su vam pravi saveznici. Vikend je rezervisan za društvo i širenje kruga poznanstava.

Jarac

Poslovna stabilnost je u prvom planu. Jarčevi koji se bave privatnim biznisom mogu očekivati potpisivanje važnog ugovora. Ipak, ne zaboravite na privatni život. Član porodice može zatražiti vašu pomoć – pokažite empatiju uprkos gustom rasporedu.

Vodolija

Vaša sezona je u punom jeku i to se vidi. Osećate se snažno i spremno za nove izazove. Mnoge Vodolije će ove nedelje prekinuti odnos koji ih je dugo sputavao. Ovo je vreme oslobađanja od svega što nije autentično i istinito.

Ribe

Ribe ulaze u fazu sanjarenja, ali je važno da ostanete prizemljeni. Kreativni projekti će cvetati, ali administracija može biti dosadna i naporna. U ljubavi vas očekuje zanimljiv susret preko društvenih mreža ili zajedničkih prijatelja.

Savet dana za sve znakove

Bez obzira na znak, horoskop od 9. do 16. februara savetuje: ne reagujte na prvu loptu. Energija je visokofrekventna i lako može doći do „kratkog spoja“ u komunikaciji. Pustite da preokreti prođu kroz vaš život bez prevelikog otpora – često je to jedini način da stignete tamo gde treba da budete.

Šta je kod vas trenutno u fokusu – da li vas više muči neizvesnost na poslu ili onaj „čudan“ odnos koji nikako da se definiše? Napišite nam u komentarima svoje iskustvo, uvek je lakše kada vidimo da nismo sami u ovim astrološkim previranjima.

