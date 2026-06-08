Od sutra sve kreće nabolje: Jedan znak se kupa u sreći, a drugi mora da otvori četvore oči

Horoskop za 9. jun stavlja Lava na vrh dana, a Devica ulazi u poslovnu zamku. Pročitajte šta vam donosi utorak.

Horoskop za 9. jun ne prašta nikome, dan se deli na dve oštre strane. Jednom sve ide glatko, drugom svaka reč može da se okrene protiv njega.

U utorak Lav pokupi sve najbolje karte za stolom, dok Devica gleda kako joj se ispod nogu otvara rupa na poslu. Ono što presuđuje desiće se oko podneva, pa čitajte pažljivo

Lav: Dan kad niko ne sme da vam stoji na put

Planete su se namestile tačno kako treba i danas se bukvalno kupate u sreći. Već u prepodnevnim satima stiže poziv koji menja sve, a neko ko vas dugo nije ni primećivao odjednom traži vaše mišljenje. Iskoristite to mudro, bez mnogo pompe.

U ljubavi vas čeka onaj iskren razgovor koji ste nedeljama odlagali. Ne čekajte da druga strana prva otvori temu, već preuzmite inicijativu jer vam danas baš sve ide od ruke.

Devica: Poslovna zamka u podne – ćutanje je jedini spas!

Dan kreće mirno, a onda oko podneva počinje prava drama. Neko na poslu pokušava da vam „uvali“ svoju grešku, a energija utorka vas tera da se branite glasno.

Nemojte nasedati. Ćutanje je danas vaše najjače oružje, zato sačuvajte svaki mejl i poruku koji dokazuju vaš rad. Popodne se klupko samo razmrsuje, a istina izlazi na videlo. Otvorite četvore oči, ali jezik držite za zubima do kraja smene!

Šta čeka ostale znakove 9. juna

Ovan: U utorak ulazite puni energije, ali je ne rasipajte na sitnice. Usmerite se na onaj jedan konkretan zadatak koji odlažete još od petka.

Bik: Stiže novac koji ste dugo čekali! Najverovatnije popodne, pa konačno prestanite da računate svaku paru pred kraj meseca.

Blizanci: Otvara se razgovor koji vodi ka novoj ponudi. Slušajte više nego što govorite – u jednoj rečenici sagovornika krije se ceo odgovor.

Rak: Vučete staru emociju koja vam ne da mira. Najbolje da je konačno priznate sebi, umesto da je gutate uz večeru.

Vaga: Balansirate između dve hitne obaveze. Izaberite onu koja vam donosi mir, a ne onu koja trenutno viče najglasnije.

Škorpija: Osećate da neko nešto skriva i danas ćete tačno znati ko je u pitanju. Ne otkrivajte da znate – samo sačekajte sredu.

Strelac: Hrabrosti vam ne manjka, pa ćete u utorak popodne reći ono što svi na sastanku ćutke kriju. Pogodićete pravo u centar.

Jarac: Sklapate dogovor oko novca ili stana. Idite polako i sigurno, baš onako kako najviše volite.

Vodolija: Dobijate ideju koja deluje suludo sve do četvrtka, kada će se pokazati kao najpametnija u nedelji. Zapišite je odmah!

Ribe: Lebdite između sna i jave celo prepodne. Tek uveče sve dolazi na svoje mesto i napokon ćete osetiti olakšanje.

Koji znak ima najbolji dan 9. juna

Lav ima najjači horoskop za 9. jun. Sreća mu dolazi kroz nečiju ponudu i kroz iskren razgovor u ljubavi, dok mu posao ide bez prepreka tokom celog utorka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com