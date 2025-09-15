Horoskop otkriva: Da li ste rođeni da budete heroj ili izdajnik?!

Vaš znak krije više nego što mislite. Da li ste nečiji spas ili razočaranje?

Neki ljudi ulaze u naš život kao svetionici, drugi kao oluje. A šta ako vaš horoskopski znak već nosi kod – da li ste rođeni da budete nečiji spas ili razočaranje?

Šta astrologija zapravo kaže?

Svaki znak ima svoju svetlu i tamnu stranu. Ovan može biti vođa koji inspiriše, ali i egocentrični manipulator. Ribe su empatične, ali i sklone begu kad je najteže. Niko nije samo jedno – ali neki obrasci se ponavljaju.

Heroji po znaku

Lav, Strelac, Vodolija – često nose auru zaštitnika. Njihova snaga dolazi iz potrebe da budu viđeni, ali i da štite slabije. Njihova lojalnost zna da bude gotovo bolna, ali i lekovita.

Izdajnici u rukavicama

Blizanci, Škorpije, Jarčevi – majstori preokreta. Nisu nužno zli, ali njihova potreba za kontrolom, informacijom ili distancom može da ih pretvori u figure koje razbijaju poverenje. Izdaja kod njih često nije namerna – već posledica unutrašnjeg konflikta.

Kako da prepoznaš svoju ulogu?

Pogledaj kako reaguješ kad neko zavisi od tebe. Da li bežiš, spašavaš, ili kalkulišeš? Horoskop nije presuda, ali jeste ogledalo. Ako te boli ono što vidiš – možda si spreman da menjaš ulogu.

Ovaj tekst nije tu da te osudi. Tu je da te natera da se zapitaš: kome si bio heroj, a kome izdajnik – i da li je vreme da promeniš stranu?

