Horoskop otkriva: Decembar donosi veliki novac – ali 3 znaka će ga spiskati pre nego što stigne januar

Zvezde donose novac – ali ova 3 znaka ga troše brže nego što stigne januar.

Verovali ili ne, zvezde često šapuću o tome kada nam stiže finansijski dobitak, ali i zašto nam se čini da nam novac „iscure“ kroz prste. Neki horoskopski znakovi imaju taj urođeni talenat da privuku bogatstvo, dok drugi, avaj, muku muče da ga sačuvaju. A sad, u decembru, kad su praznici tu, to je još bitnije! Spremni ste da zavirite u kosmičku kasu?

Nije tajna da svi priželjkujemo taj trenutak kada se budžet odjednom napuni, ali jeste li se ikada zapitali da li postoji neko kosmičko tempiranje za to? Astrologija nam daje smernice, a ja sam se potrudila da to dešifrujem na najjednostavniji mogući način, bez gomile stručnih izraza. Evo, da vidite i sami!

Kada stiže novac po znakovima u decembru?

Ako vas zanima kada je vaš trenutak za finansijski procvat u ovom prazničnom mesecu, evo kratkog odgovora: Decembar, sa svojom energijom završetka godine i početka novog ciklusa, donosi neočekivane finansijske preokrete kroz bonuse, poklone, ili izmirenje starih dugova, ali tačni dani zavise od vašeg horoskopskog znaka.

E sad, da objasnimo detaljnije. Svaki znak ima svoj tempo, baš kao i mi ljudi. Ono što je super za jednog Ovna, možda Jarcu ne znači ništa. Zato je važno da se fokusiramo na vaš specifični horoskopski znak i vidimo šta mu zvezde poručuju kada je reč o parama baš sada, u decembru.

Ovan:

Vi ste pravi magnet za akciju, pa i za novac koji dolazi kroz aktivnost. U decembru, šanse za zaradu vam se otvaraju kroz finalizaciju projekata ili iznenadne poslovne prilike. Posebno budite na oprezu sredinom decembra – tad se često otvaraju neke nove finansijske prilike, možda čak i praznični bonus!

Bik:

Stabilnost je vaša reč, pa i novac volite da gomilate. Najviše šansi za priliv novca imate kada radite na nečemu što vam donosi dugoročnu sigurnost, recimo isplate od starih investicija ili rešavanje finansijskih pitanja iz prošlosti. Krajem decembra, zvezde vam se obično poslože za neki solidan dobitak ili lep praznični poklon.

Blizanci:

Vaš um je brz i to vam donosi novac! Kroz komunikaciju, praznične dogovore, ili čak neku brzu trgovinu – tu ste na svom terenu. Očekujte povećanje prihoda kada ste najaktivniji u razmeni ideja ili informacija, često tokom prve polovine decembra. Možda i neka usputna zarada!

Rak:

Emocije su vaša snaga, a novac vam često dolazi kroz porodicu, nasleđe ili rešavanje stambenih pitanja. Pripazite na period oko punog Meseca – tada se često rešavaju finansijske stvari koje su vas mučile. Mnogi Rakovi osete finansijsko olakšanje baš pred praznike.

Lav:

Vi ste rođeni da sijate, a novac vas prati kada ste u centru pažnje! Kroz kreativne projekte, praznične događaje, ili čak nagrade na poslu – tu je vaša zlatna žila. Početak decembra je često vaš period za finansijski uspeh, posebno ako ste u centru nekog projekta ili organizacije.

Devica:

Analiza i preciznost su vaše oružje. Novac vam dolazi kada ste temeljni i kada se fokusirate na detalje, često kroz unapređenje na poslu ili pametno upravljanje finansijama pred kraj godine. Neočekivani dobitak može da vam se desi sredinom decembra.

Vaga:

Ravnoteža je ključna, pa i u novcu. Kroz partnerstva, saradnju, pravednost – tu je vaša finansijska sreća. Tražite je u periodima kada ste najviše posvećeni odnosima, često tokom prve polovine decembra, možda kroz podelu nekih troškova ili zajedničke dobiti.

Škorpija:

Transformacija i dubina su vaše osobine. Novac vam često dolazi kroz nasleđe, pozajmice, ili kroz rešavanje tuđih problema, što može doneti velike finansijske promene. Decembar je vaš period kada je reč o finansijskim iznenađenjima, posebno u drugoj polovini meseca.

Strelac:

Avantura i optimizam su vaši pratioci. Novac vam dolazi kada ste otvoreni za nova iskustva, putovanja, obrazovanje, a decembar je vaš mesec rođenja! Ponekad vam se sreća osmehne iznenada, posebno oko vašeg rođendana, što može doneti iznenađujuće finansijske benefite.

Jarac:

Disciplina i ambicija su vaši stubovi. Novac vam dolazi kroz naporan rad, karijeru, dugoročne planove, a u decembru se sumiraju rezultati! Vi ste ti koji grade finansijsku stabilnost korak po korak. Očekujte velike isplate tokom druge polovine decembra, baš pred praznike.

Vodolija:

Inovacija i originalnost su vaši aduti. Novac vam dolazi kroz neobične ideje, tehnologiju, grupne projekte, a decembar može doneti neočekivane ponude. Najveće šanse za finansijski proboj imate kada ste najviše svoji, često u prvoj polovini meseca.

Ribe:

Intuicija i saosećajnost su vaše osobine. Novac vam često dolazi kroz umetnost, duhovnost, ili pomoć drugima. Ponekad se finansijska prilika pojavi neočekivano, kao da je s neba pala, posebno pred sam kraj decembra, možda kroz neki poklon ili priznanje.

Zašto neki znakovi ne zadrže novac pred Novu Godinu?

Nije dovoljno samo da novac dođe, zar ne? Bitno je i da ostane! Posebno sada, kada su praznična iskušenja na svakom ćošku. Neki znakovi imaju taj peh da im se čini da su rođeni sa „šupalj džepom“, a u decembru to dođe do izražaja. Pa, nije baš peh, već više način na koji se nose sa novcem, pogotovo u vreme darivanja i proslava.

Blizanci i Strelac: Vi ste kraljevi impulsivne kupovine, a praznična euforija vas totalno ponese! Vidite, svidi vam se, kupite! Bez previše razmišljanja. Nije da nemate para, već ih jednostavno ne zadržavate jer volite da istražujete, probate novo, a to često košta. Mnogo stvari koje kupite u decembru su često neplanirane. Treba vam malo više finansijske discipline, posebno sada.

Ovan i Lav: Vi ste darežljivi i volite da častite, ali i da se pokažete. Lako se zanesete i potrošite više nego što imate, samo da bi ostavili utisak, pogotovo kada su u pitanju praznični pokloni ili izlasci. Ego često igra ulogu ovde, pa se potrudite da štedite pre nego što počnete da trošite na stvari koje vam zapravo ne trebaju, ma koliko „praznično“ izgledale.

Ribe i Vaga: Lako vas je nagovoriti na kupovinu, a ponekad imate i problem da kažete „ne“ kada vas neko zamoli za pozajmicu, posebno pred praznike kada je „svima frka“. Vaša blaga narav vas čini ranjivim na finansijske prostore. Naučite da postavite finansijske granice i da kažete „ne“ ako vam to ugrožava budžet za novogodišnju proslavu.

Kako da zadržite novac bez obzira na znak u Decembru?

Evo par saveta koje sam ja isprobala i koji stvarno pale, bez obzira na to šta vam zvezde poručuju, posebno u ovom trošadžijskom mesecu:

Praznični budžet: Napravite poseban budžet samo za praznike – poklone, hranu, izlaske. I držite ga se kao pijan plota! Planiranje troškova je sada ključno.

Napravite poseban budžet samo za praznike – poklone, hranu, izlaske. I držite ga se kao pijan plota! Planiranje troškova je sada ključno. Odvojite za štednju čim legne plata: Prvo sebi, pa onda drugima. Čak i mali iznos, ali redovno, čini čuda. Stvorite naviku štednje pre nego što krenete u prazničnu kupovinu.

Prvo sebi, pa onda drugima. Čak i mali iznos, ali redovno, čini čuda. Stvorite naviku štednje pre nego što krenete u prazničnu kupovinu. Izbegavajte impulsivnu kupovinu poklona: Razmislite 24 sata pre nego što kupite nešto što vam zapravo ne treba. Mnoge stvari koje nam se „baš sad sviđaju“ za dan-dva nam više nisu toliko bitne. Fokusirajte se na pažnju, ne na cenu.

Razmislite 24 sata pre nego što kupite nešto što vam zapravo ne treba. Mnoge stvari koje nam se „baš sad sviđaju“ za dan-dva nam više nisu toliko bitne. Fokusirajte se na pažnju, ne na cenu. Investirajte u iskustva, ne samo stvari: Umesto gomile poklona, uložite u zajedničko iskustvo sa voljenima. Uspomene su najbolja investicija koju možete napraviti, a traju duže od bilo koje stvari.

Najčešće dileme (FAQ)

Da li se horoskop menja kada je u pitanju novac u decembru?

– Horoskop ne menja svoj osnovni uticaj, ali se planetarni aspekti menjaju i decembar ima specifičnu energiju. To znači da se prilike za novac otvaraju u različitim periodima meseca, pa je važno pratiti svoj lični horoskop za najpreciznije informacije o prazničnim finansijama.

Mogu li da se obogatim samo prateći horoskop u decembru?

– Sama astrologija vam neće doneti novac bez truda. Ona vam može pokazati kada su povoljni periodi za finansijske poteze i na šta treba da obratite pažnju, ali akcija je uvek na vama, pogotovo kada treba da se oduprete prazničnoj potrošačkoj groznici.

Koji znakovi imaju najviše sreće sa novcem pred Novu Godinu?

– Generalno, Jarčevi često imaju prirodnu sposobnost za stvaranje bogatstva i štednju i u decembru im se trud isplati, dok Strelčevi mogu imati iznenadne, ali kratkotrajne finansijske uspehe vezane za praznike. Ipak, svi znakovi mogu biti uspešni uz pravi pristup i malo discipline.

Eto, vidite kako nije sve tako crno-belo kada je novac u pitanju, pogotovo u decembru! Zvezde nam daju neke smernice, ali na kraju krajeva, sve je na nama. Prepoznajte svoje finansijske navike, iskoristite povoljne periode i radite na tome da vam novac ne samo dođe, već i ostane, da možete da uživate u praznicima bez stresa. Želim vam puno sreće u jurnjavi za novcem, ali i mudrosti da ga zadržite!

Ne dozvolite da vam praznična potrošnja isprazni džep! Kliknite ovde i saznajte kako da mudro upravljate svojim novcem u decembru!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com