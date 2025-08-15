Horoskop otkriva ko mora da oprosti sebi, a ko drugima (i zašto baš sad)

Kraj godine donosi tihe preokrete – neki znakovi suočavaju se sa sobom, drugi sa onima koje su voleli, povredili ili zaboravili. Horoskop po podznaku otkriva ko mora da oprosti sebi da bi krenuo dalje, a ko nosi karmu koju može da oslobodi samo kroz oproštaj drugima.

Neki znakovi nose krivicu kao kamen u grudima, dok drugi ne mogu da puste ljutnju. Ovaj horoskop nije tu da vas ušuška – već da vas pogodi tamo gde najviše boli, ali i da vas oslobodi. Jer oproštaj nije slabost. To je najteži korak ka miru.

Ovan, Lav, Strelac – oprosti sebi što si bio previše tvrdoglav

Vatreni znakovi često idu glavom kroz zid, pa kad se zid sruši – krive sebe. Ovaj period traži od njih da priznaju sebi greške, ali i da ih ne nose kao kaznu. Oproštaj prema sebi je prvi korak ka novoj snazi.

Bik, Devica, Jarac – oprosti drugima što nisu bili ono što si ti očekivao

Zemljani znakovi imaju visoke standarde, ali i duboke rane kad ih neko izneveri. Sad je vreme da puste kontrolu i priznaju: ljudi greše, i to ne znači da ne vole. Oproštaj drugima ne briše bol, ali briše gorčinu.

Blizanci, Vaga, Vodolija – oprosti sebi što si ćutao kad si trebao da kažeš

Vazdušni znakovi često izbegnu sukob, pa kasnije preispituju sve. Sad je vreme da priznaju sebi: nisi morao da budeš savršen. Oproštaj sebi znači prihvatanje da nisi uvek znao kako.

Rak, Škorpija, Ribe – oprosti drugima što nisu znali koliko te boli

Vodeni znakovi osećaju duboko, ali često ćute. Njihov oproštaj drugima je najteži – jer zahteva da priznaju ranjivost. Ali upravo tu leži snaga. Oprosti, ne zbog njih – već zbog sebe.

Zašto baš sad? Jer emocije ne čekaju

Astrološki aspekti ovog perioda guraju nas ka unutrašnjem čišćenju. Retrogradni Merkur, tranziti kroz znakove vode i vatre – sve nas poziva da se suočimo sa sobom. Ne zbog horoskopa, već zbog duše.

Kako oprostiti? Prvo sebi, pa drugima

Oproštaj nije rečenica. To je proces. Počinje priznanjem, nastavlja se razumevanjem, završava se oslobađanjem. Ako ne znaš odakle da kreneš – kreni od osećaja koji te najviše boli. Tu je ključ.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com