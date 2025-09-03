Horoskop otkriva: Ko ti se vraća iz prošlosti, a koga moraš da pustiš zauvek

Ko ti se vraća iz prošlosti? Horoskop otkriva sudbinske susrete i emotivne odluke.

Nekad se ljudi vraćaju u naš život baš kad pomislimo da smo ih zaboravili. Horoskop za ovu nedelju otkriva ko ti kuca na vrata prošlosti – i da li treba da ih pustiš unutra.

Možda je to bivši partner, prijatelj s kojim si prekinuo kontakt, ili čak član porodice s kojim si imao težak raskid. Zvezde ne šalju ljude bez razloga – ali ne šalju ih ni da ostanu zauvek.

Ko se vraća i zašto baš sad?

Retrogradni Merkur, pomračenja i aspekti Venere donose neočekivane susrete. Ako si rođen u znaku Raka, Vage ili Ribe, moguće je da ti se javlja osoba koja ti je nekad bila emotivni oslonac. Ali pitanje je – da li je to nostalgija ili nova šansa?

Koga moraš da pustiš – i kako da znaš da je vreme?

Ako se vraća neko ko te je povredio, a ti osećaš nemir umesto radosti, to je znak. Horoskop savetuje da ne ignorišeš intuiciju. Bikovi i Škorpije posebno osećaju težinu prošlosti – ali upravo sada imaju priliku da je otpuste.

Praktičan savet za svaki znak:

– Ovan: ne reaguj impulsivno, sačekaj da vidiš pravu nameru.

– Blizanci: razgovor može otkriti više nego što misliš.

– Lav: ne vraćaj se na staro iz osećaja krivice.

– Devica: analiziraj, ali ne preuveličavaj.

– Strelac: ako ti srce ubrza, to ne znači da je to ljubav.

– Jarac: ne dozvoli prošlosti da sabotira tvoje planove.

– Vodolija: oproštaj ne znači pomirenje.

– Ribe: ako se osećaš viđeno, možda vredi pokušati.

Horoskop nije tu da ti kaže šta da radiš, već da ti pomogne da razumeš šta osećaš. Ljudi dolaze i odlaze, ali ti si taj koji bira – da li je vreme za novo poglavlje ili zatvaranje starog.

