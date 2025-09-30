Horoskop otkriva koliko dece ćete verovatno imati u životu: Proverite da li vam je pogodilo

Vaš horoskopski znak može otkriti više nego što mislite, čak i koliko dece biste mogli da imate.

Svaki znak Zodijaka poseban je po svojim osobinama koje utiču na obrazac razmišljanja i emocije. Ako razmišljate o osnivanju porodice, pogledajte šta vam sugerišu zvezde.

Ovan

Ovan voli avanturu i izazove pa ga zbog toga privlače veće porodice. Pripadnicima ovoga znaka potrebno je petoro ili više dece kako bi se osećali ispunjeno.

Bik

Bikovi su porodični ljudi i vole da budu okruženi dragim osobama. Ipak, zbog njihove sklonosti udobnosti, verovatno bi im bilo najprijatnije s dvoje dece.

Blizanci

Blizanci su društveni i znatiželjni ljudi pa često žele imati veću porodicu s troje ili više dece kako bi mogli da se druže i zabavljaju s njima.

Rak

Rakovi su vrlo osetljivi i emotivni pa možda ne bi hteli previše da raspršite svoju pažnju. Oni obično žele da imaju dvoje ili troje dece kako mogli da im pruži puno ljubavi i pažnje svakom detetu.

Lav

Lavovi vole da budu u centru pažnje pa im zbog toga treba velika porodica koja bi im donosila zadovoljstvo. Njima ne bi bilo puno ni petoro ili više dece.

Devica

Device su organizovane i fokusirane na detalje pa bi im možda bilo teško da zadrže ravnotežu s više dece. Njima se preporučuje najviše dvoje ili troje dece kako bi mogle da zadrže svoju usredsređenost i brini se za svako dete.

Vaga

Vage su društvene i vole sklad i ravnotežu u svom životu. Kako bi mogle da zadrže svoj mir i sklad u porodici, često odluče da imaju dvoje dece.

Škorpija

Škorpije su strastvene i moćne pa bi mogle da budu sklone velikoj porodici koja bi bila usmerena prema njihovim ambicijama. Četvoro ili petoro dece im je potrebno kako bi ostvarili svoje ciljeve.

Strelac

Strelci su avanturistički nastrojeni i nezavisni pa bi možda bili skloni manjoj porodici kako bi mogli slobodno da se kreću i istražuju svet. Njima se preporučuje jedno dete.

Jarac

Jarci su ambiciozni i fokusirani na svoje ciljeve pa možda ne bi želeli da previše od svog života posvete vaspitanju dece. Preporučuje im se jedno ili dvoje dece kako bi mogli da zadrže svoju posvećenost karijeri.

Vodolija

Vodolije su inovativne i nekonvencionalne pa bi možda bile sklone manjoj porodici kako bi mogli da nastave svoje kreativne projekte. Preporučuje im se dvoje ili troje dece.

Ribe

Ribe su nežne i empatične pa teže velikoj porodici koja bi im pružala zadovoljstvo. Potrebno im je petoro ili više dece kako bi se osećale ispunjeno i pružale ljubav svakom detetu.

