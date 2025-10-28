Horoskop otkriva: Ova 3 znaka pogađaju sedmicu na lotou – sreća im je zagarantovana

Tri horoskopska znaka ulaze u period kada im je sedmica na lotou više nego moguća – astrološki aspekti im donose neočekivanu sreću, finansijski preokret i šansu koju ne smeju da propuste.

Kosmos ne greši – 2025. je godina velikih preokreta

Ako si ikada pomislio da ti je sreća okrenula leđa, zvezde sada kažu drugačije. Astrološki aspekti za kraj godine donose neviđenu sreću za tri znaka – i to ne u apstraktnom smislu, već kroz konkretne dobitke, tikete i brojeve koji se poklapaju. Ova prognoza dolazi iz precizne analize tranzita Urana, Jupitera i Venere, planeta koje vladaju iznenađenjima, novcem i srećom.

Bik – Stabilnost se konačno isplaćuje

Za Bika, 2025. je godina kada se trud pretvara u nagradu. Uran u vašem znaku donosi energetske pomake koji vode ka iznenadnim dobitnicima. Ako si Bik, obrati pažnju na datume rođenja, brojeve iz detinjstva, pa čak i na snove – sedmica na lotou može doći kroz intuitivni signal koji ne smeš ignorisati.

Sedmica na lotou za Bikove dolazi kao potvrda da se strpljenje isplati

Lav – Sreća eksplodira kad se najmanje nadaš

Lavovi su dugo čekali svoj trenutak, a sada sreća puca pravo u ruke. Tranzit Jupitera kroz sektor finansija donosi neočekivane poklone, dobitke i šanse koje se ne ponavljaju. Ako si Lav, uplati tiket u četvrtak pre podne – to je astrološki najpovoljniji trenutak za tebe.

Sedmica na lotou za Lava dolazi kroz hrabrost, kosmičku potvrdu i četvrtak pre podne.

Ribe – Mašta postaje stvarnost

Ribe su poznate po snovima, ali sada ti snovi imaju konkretan oblik. Venera u vašem znaku donosi inspiraciju, brojeve koji se ponavljaju i osećaj da “nešto veliko dolazi”. Ako si Riba, zapiši sve što ti se intuitivno nameće – to nije slučajnost, to je tvoj kod za dobitak.

Sedmica na lotou za Ribe dolazi kroz pesmu, datum, ili znak koji se ne može ignorisati.

Kako da znaš da si na pravom putu?

Imaš osećaj da “nešto veliko dolazi”

Brojevi ti iskaču svuda – na satu, računu, tablicama

Sanjaš o novcu, tiketu, ili velikom poklonu

Ljudi ti govore da “zračiš drugačije”

Ako si prepoznao bar dve stvari sa liste – ne ignoriši znakove. Uplati tiket. Ne moraš da veruješ – samo se pojavi. Sreća ne pita da li si spreman. Ona dolazi kad je vreme.

(najzena.alo.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com