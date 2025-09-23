Horoskop otkriva: Samo 1 znak dobija sve do 30. septembra – pare, strast, uticaj

Blizanci dobijaju sve do kraja septembra – evo šta ih čeka i kako da iskoriste astro šansu.

Do 30. septembra, Blizanci ulaze u najvažniji astrološki period godine. Pomračenja, povratak Saturna i ulazak Venere u ključne kuće horoskopa – sve se poklapa da im donese prekretnicu u životu. Ako ste Blizanac, pripremite se: sve što ste odlagali, sad dolazi na red.

Pomračenja menjaju pravila igre

Od 7. do 21. septembra, dva snažna pomračenja aktiviraju porodične i karijerne teme. To znači da će Blizanci razmišljati o selidbi, kupovini stana, promeni posla ili čak preseljenju u drugi grad. Sve što je bilo nejasno – sad se vidi kristalno jasno.

Saturn traži odluke

Saturn se vraća u 10. kuću – sektor karijere. Stari projekti, nedovršeni planovi, neizgovorene odluke – sve mora da se završi. Do februara 2026. Blizanci će morati da preseku: šta žele, gde idu, s kim rade. Mnogi će promeniti profesiju, pokrenuti sopstveni biznis ili konačno dobiti priznanje koje zaslužuju.

Venera donosi toplinu u dom

Od 20. septembra, Venera ulazi u 4. kuću – porodični život dobija novu dimenziju. Moguće su selidbe, renoviranja, kupovina nameštaja, ali i emotivna pomirenja. Ako ste imali zategnute odnose sa roditeljima, partnerom ili decom – sad je vreme za iskren razgovor i novi početak.

Ljubav se vraća u velikom stilu

Blizanci zrače harizmom. Slobodni mogu da upoznaju osobu koja menja sve, dok zauzeti ulaze u fazu dublje povezanosti. Očekujte pozive, poruke, neočekivane susrete – sve u znaku sudbine.

Novac dolazi kroz konkretne poteze

Nema više čekanja. Blizanci koji se usude da rizikuju – biće nagrađeni. Mogući su bonusi, povišice, novi ugovori, pa čak i nasleđe. Ključ je u tome da ne odlažu – jer sreća voli hrabre.

Ako niste Blizanac – ne zavidite, učite

Ovaj period je idealan da se povežete sa Blizancima – kao saradnici, prijatelji, partneri. Njihova energija može da vas povuče napred, ako ste spremni da je pratite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com