Horoskop otkriva šta ćeš biti u sledećem životu — i možda te potpuno iznenadi

Znak po znak, otkrivamo šta te čeka „posle“ — od vuka samotnjaka do vetra koji luta.

Ako veruješ u reinkarnaciju, tvoj horoskopski znak može ti otkriti šta ćeš biti u sledećem životu — i to te možda potpuno izbaci iz cipela. Na osnovu osobina koje nosiš sada, astrologija nudi zanimljive tragove o tome šta te čeka „posle“.

Kako horoskop može da predvidi sledeći život?

Horoskop koristi tvoje osobine da nasluti karmički pravac tvoje duše.

Astrolozi veruju da svaki znak nosi određene lekcije i zadatke. Ako ih ne savladaš, vraćaš se u novoj formi — možda kao životinja, umetnik, čak i kao biljka. Zvuči ludo? Možda. Ali pogledaj svoj znak i reci da ne osećaš bar malu jezu od tačnosti.

Ovan – Sledeći život: Vođa čopora ili revolucionar

Ovnovi su rođeni da probijaju zidove. Ako ne nauče da vode sa srcem, mogli bi se vratiti kao vuk — sam, ali glasan.

Bik – Sledeći život: Drvo koje ne mrda ili hedonista na ostrvu

Bikovi vole sigurnost. Ako preteraju u tvrdoglavosti, možda se vrate kao maslina — stabilna, ali nepokretna.

Blizanci – Sledeći život: Putujući pripovedač ili ptica selica

Ako ne nauče da slušaju, mogli bi se vratiti kao lasta — stalno u pokretu, ali bez korena.

Rak – Sledeći život: Čuvar svetilišta ili pas čuvar

Rakovi su zaštitnici. Ako ne nauče da puste, mogli bi se vratiti kao pas koji čeka gospodara koji se nikad ne vraća.

Lav – Sledeći život: Glumac bez publike ili paun u dvorištu

Ako ne nauče da dele svetlo, mogli bi se vratiti kao paun — lep, ali sam.

Devica – Sledeći život: Sat ili bibliotekar u pustinji

Ako ne nauče da puste kontrolu, mogli bi se vratiti kao predmet — precizan, ali bez duše.

Vaga – Sledeći život: Ogledalo ili sudija bez glasa

Ako ne nauče da biraju, mogli bi se vratiti kao neko ko samo reflektuje druge.

Škorpija – Sledeći život: Tajna soba ili zmija u travi

Ako ne nauče da oproste, mogli bi se vratiti kao neko koga svi izbegavaju, a niko ne razume.

Strelac – Sledeći život: Nomad bez cilja ili vetar

Ako ne nauče da se zadrže, mogli bi se vratiti kao vetar — slobodan, ali neuhvatljiv.

Jarac – Sledeći život: Planina ili satnik bez vojske

Ako ne nauče da se opuste, mogli bi se vratiti kao nešto što samo stoji — veliko, ali usamljeno.

Vodolija – Sledeći život: Vizionar bez publike ili zvezda padalica

Ako ne nauče da se povežu, mogli bi se vratiti kao ideja koja nikad ne zaživi.

Ribe – Sledeći život: Talas ili pesma koju niko ne čuje

Ako ne nauče da se uzemlje, mogli bi se vratiti kao nešto što svi osete, ali niko ne zadrži.

Kako da saznaš šta te čeka?

Pogledaj svoj znak i iskreno se zapitaj: šta još nisam naučio? Zapiši tri osobine koje te najviše koče. Zamoli blisku osobu da ti kaže šta vidi kao tvoju karmu. Poveži to sa simbolikom svog znaka. I zapamti: sledeći život se gradi sada.

Najčešća pitanja:

Da li je ovo zasnovano na pravoj astrologiji?

– Inspirisano je astrološkim simbolima, ali više kao ogledalo za razmišljanje nego kao naučna tvrdnja.

Mogu li da promenim svoju „sudbinu“?

– Naravno. Ako uočiš obrazac, možeš ga i razbiti.

Šta ako ne verujem u reinkarnaciju?

– Nema veze. Ovaj tekst možeš čitati i kao metaforu za lični razvoj.

Možda nikad nećemo znati sa sigurnošću šta nas čeka posle ovog života. Ali ako postoji i najmanja šansa da se vraćamo — zar ne bi vredelo da sada živimo kao da učimo za sledeći krug? Ako ništa drugo, horoskop ti može biti ogledalo. A ponekad je to sve što nam treba da se trgnemo.

