Kosmički haos na petak 13: Samo jedan znak štite anđeli, za njega ne postoji poraz

Horoskop petak 13 donosi veliku napetost svima, ali jedan znak danas rešava svaki problem. Pročitajte kako da iskoristite ovaj dan.

Horoskop petak 13 donosi haos, ali Ribe danas imaju potpunu zaštitu zvezda. Svi ostali moraju da uspore, a rešenje vas čeka na sredini ovog teksta. Ovaj dan budi veliki nemir kod većine ljudi. Mnogi snažno osećaju teret i odlažu važne odluke iz straha od greške. Ipak, planete danas ne kažnjavaju apsolutno sve podjednako. Neki ljudi prosto prođu ispod radara loše energije.

Koji znak dobija najveću sreću kada je horoskop petak 13 u pitanju?

Ribe su jedini znak koji danas uživa potpunu astrološku zaštitu. Dok drugi osećaju pritisak i blokade, Ribe lako ostvaruju svoje ciljeve. Nema odlaganja ni poslovnih prepreka, jer zvezde otvaraju sva vrata.

Ovakva situacija retko vlada na nebu. Ribe inače upijaju tuđe emocije, ali danas imaju snažan energetski oklop. Ništa loše ne probija taj štit. One danas donose prave odluke u pravom trenutku. Poslovni partneri ih slušaju sa divljenjem i odobravaju svaki njihov predlog. Sve ono što su nedeljama čekale, danas konačno dolazi na naplatu.

Kako astrološka zaštita deluje na druge ljude?

Nisu svi te sreće. Ostali znaci vode tešku borbu sa stresom i nerealnim rokovima. Astrološka prognoza za petak pokazuje jako pojačanu nervozu kod svih vatrenih znakova. Ovnovi i Lavovi gube strpljenje zbog sitnih tuđih grešaka. Brzo planu i govore stvari koje ne misle. Zemljani znaci snažno osećaju finansijski pritisak i brinu o svakom trošku. Bikovi i Device danas panično proveravaju stanje na bankovnom računu.

Tajna preživljavanja leži u mudrom povlačenju. Probajte da prekinete trenutni posao ukoliko osećate veliku napetost. Udahnite duboko i odmaknite se od problema bar na kratko. Zvezde na petak trinaesti traže tišinu i pažljivo posmatranje celokupne situacije. Svaka brza reakcija danas donosi veliku štetu vama i vašoj okolini. Ribe to intuitivno osećaju i zato plivaju kroz dan potpuno bezbrižno. Njihov horoskopski znak danas funkcioniše po posebnim, nebeskim pravilima.

Šta Ribe moraju da urade do kraja dana?

Osobe rođene u znaku Riba imaju potpuno otvoren put za veliki napredak. Danas slobodno tražite povišicu, pošaljite onaj važan mejl ili započnite novi projekat. Vaša intuicija danas radi savršeno i nepogrešivo vas vodi ka najboljem rešenju. Snažan uticaj planeta stvara moćan energetski štit oko vašeg tela i uma. Niko ne remeti vaš duboki unutrašnji mir i stabilnost.

Slobodne Ribe danas sasvim sigurno sreću nekog zaista posebnog. Taj emotivni susret dolazi potpuno spontano, bez ikakvog prethodnog planiranja. Možda baš u redu za kafu ili tokom kratke šetnje parkom. Zauzete Ribe brzo rešavaju stare nesuglasice sa partnerom u samo nekoliko smirenih rečenica. Komunikacija teče glatko i iskreno, bez skrivenih namera. Iskoristite vaš horoskop petak 13 da ojačate emotivne veze.

Ostali moraju da sačekaju znatno bolji trenutak

Dok Ribe slave svoje pobede, vi ostali pametno spustite nerealna očekivanja. Jak kosmički uticaj planeta umara vaše telo i um. Završite danas samo one najneophodnije obaveze i idite pravo kući. Gledajte zanimljiv film, pročitajte dobru knjigu i tiho sačekajte sutrašnji dan. Predstojeći vikend donosi potpuno drugačiju i znatno blažu životnu energiju. Do tada, svaki vaš nagli pokušaj guranja stvari na silu bolno udara u zid.

Vaš horoskop petak 13 pretvara u moćnu lekciju o strpljenju. Prihvatite sporiji tempo rada i sačuvajte svoje nerve za neke mnogo lepše dane. Ne ulazite u rasprave sa kolegama i izbegavajte vožnju u gužvi.

Da li ste već osetili napetost ovog dana? Podelite sa nama vaše iskustvo i razmišljanje u komentarima ispod teksta.

