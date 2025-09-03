Horoskop razotkriva: Ko nosi stres u stomaku, ko u koži, a ko u snu?

Stres ne bira znak, ali svaki znak ima svoje mesto gde ga telo najjače oseća.

Stres ne dolazi sa sirenom, ali telo ga uvek prepozna. Kod nekih se javlja kao knedla u grlu, kod drugih kao svrab kože, a kod trećih kao nesanica koja ne popušta. Horoskop, koliko god zvučao kao zabava, često pogađa gde nas život najviše boli – bukvalno.

Evo kako svaki znak nosi stres u svom telu:

Ovan – stres u glavi i nesanica

Ovnovi ne znaju da stanu. Kad ne mogu da reše problem, telo im ne da da spavaju. Glava radi punom parom, vilica se steže, a telo ne zna za odmor. Migrene, nesanica i napetost su njihova tiha kazna.

Bik – stres u vratu i stomaku

Bikovi traže utehu u hrani i tišini. Kad su pod stresom, osećaju težinu u stomaku, bolove u vratu i ramenima. Telo im traži sigurnost, a kad je nema – sve se blokira.

Blizanci – stres u grudima i disanju

Mentalni haos Blizanaca često se prelije u telo. Osećaj stezanja u grudima, plitko disanje, ubrzan rad srca – sve to dolazi kad ne mogu da se izraze ili ih neko prekine.

Rak – stomak kao emocionalni radar

Rakovi gutaju emocije. Njihov stomak je prva linija odbrane i prvi koji strada. Nadutost, gastritis, nervozna creva – sve to govori da Rak nešto potiskuje.

Lav – srce pod pritiskom

Lavovi su jaki spolja, ali srce im sve pamti. Ubrzan puls, pritisak u grudima, aritmije – kad se osećaju nemoćno ili potcenjeno, telo reaguje kao da je u borbi.

Devica – stres u digestivnom sistemu

Device analiziraju sve, pa ih to iscrpljuje. Njihov stomak je centar kontrole. Gastritis, bolovi bez uzroka, nervozna creva – sve to dolazi kad ne mogu da kontrolišu svet oko sebe.

Vaga – stres u donjem delu leđa

Vage teže balansu, ali kad ga izgube, telo to oseća. Bolovi u leđima, problemi sa bubrezima, zadržavanje tečnosti – znak da Vaga nosi stres tiho, pokušavajući da ne naruši mir.

Škorpija – stres u hormonima i koži

Škorpije ne pokazuju stres – one ga zakopaju. Ali telo pamti. Hormonski disbalans, ekcem, svrab bez uzroka – sve to je posledica potisnutih emocija.

Strelac – stres u kukovima i nogama

Strelčevi beže od problema, ali telo ih sustiže. Bolovi u kukovima, nemirne noge, osećaj da ne mogu da se pomere – sve to govori da je vreme da stanu i pogledaju unutra.

Jarac – stres u koži i kostima

Jarčevi su majstori kontrole, ali koža im ne prašta. Ekcem, psorijaza, bolovi u zglobovima – telo im piše ono što ne žele da priznaju.

Vodolija – stres u nervnom sistemu

Vodolije sve racionalizuju, ali telo ne zaboravlja. Trnci, nervoza, tikovi, osećaj da su „van sebe“ – sve to dolazi kad ignorišu emocije.

Ribe – stres u celom telu

Ribe upijaju sve oko sebe. Njihov stres nije uvek njihov. Umor, bolovi bez dijagnoze, pad imuniteta – telo im govori da su preplavljene tuđim emocijama.

Šta da radimo s tim?

Prepoznati gde telo nosi stres je prvi korak. Horoskop nije dijagnoza, ali može biti mapa. Kad znaš gde te boli, znaš i gde da počneš da se lečiš – iskreno, bez izgovora.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com