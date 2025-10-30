Horoskop slavnog ruskog astrologa: Ko uskoro dobija sve, a ko mora biti miran i strpljiv?

Horoskop za kraj oktobra donosi dinamične astrološke aspekte – pomračenje Meseca i snažne tranzite koji utiču na emotivni i poslovni život.

Tamara Globa naglašava da će pojedini znaci morati da se povuku i sačekaju povoljniji trenutak, dok će drugi dobiti priliku da zablistaju.

Ovan – vreme za strpljenje

Ovnovi će osetiti snažan pritisak u poslovnom okruženju. Umesto da reaguju impulsivno, savet je da budu mirni kao bubice i sačekaju da se tenzije smire. Kraj meseca donosi priliku za novi početak, ali samo ako izbegnu nepotrebne sukobe.

Rak – fokus na porodicu

Rakovi će krajem oktobra imati potrebu da se povuku u mir i sigurnost doma. Astrolozi savetuju da se posvete porodici i unutrašnjem balansu. Strpljenje i smirenost biće ključni za prevazilaženje manjih nesuglasica.

Vaga – balans i diplomatija

Za Vage je kraj meseca test ravnoteže. Biće potrebno da pokažu diplomatiju i taktičnost, posebno u odnosima sa kolegama i partnerima. Ako ostanu smirene, izbeći će nepotrebne rasprave i sačuvati energiju za naredni period.

Jarac – povlačenje pred oluju

Jarčevi će osetiti da im okolnosti ne idu na ruku. Umesto da forsiraju promene, savet je da se povuku i sačekaju. Mirnoća i strpljenje donose im sigurnost i sprečavaju greške koje bi kasnije skupo platili.

Nije vreme za nagle odluke

Tamara Globe poručuje da kraj oktobra nije vreme za nagle poteze. Ovan, Rak, Vaga i Jarac treba da budu mirni, strpljivi i da izbegavaju sukobe. Za njih je najbolja strategija da sačekaju povoljniji trenutak, jer će im upravo smirenost doneti najveću korist.

