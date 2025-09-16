Horoskop upozorava: Ako ste rođeni u ovom znaku, ne verujte nikome ove nedelje

Neko će vas izneveriti – a najgore je što to možda budete vi sami

Ako ste rođeni u znaku škorpije, pripremite se – ova nedelja vam donosi testove poverenja koje ni vi sami nećete lako proći. Horoskop jasno upozorava: izdaja ne dolazi samo spolja, već i iznutra. Osećaj da nešto nije kako treba pratiće vas od ponedeljka, a intuicija će biti u sukobu sa željama.

Unutrašnji nemir i sumnja u sopstvene odluke

Škorpije će se suočiti sa situacijama koje zahtevaju brze odluke, ali svaka će delovati kao potencijalna greška. Biće trenutaka kada ćete se zapitati: „Da li sam ja sebi najveći neprijatelj?“ Ova nedelja traži da stanete, udahnete i ne reagujete impulsivno. Ako vam neko nudi „previše dobro da bi bilo istinito“ – verovatno nije istinito.

Pazite kome pričate – i šta prećutkujete

U komunikaciji sa bliskima, može doći do nesporazuma koji se lako pretvaraju u osećaj izdaje. Neko će vas pogrešno protumačiti, neko će vas izneveriti, a neko će vas samo podsetiti da ste previše verovali. Ne delite sve informacije – čak ni sa onima koji vam deluju najbliže.

Praktičan savet za preživljavanje nedelje

Zapišite svoje misli pre nego što ih izgovorite. Proverite činjenice pre nego što poverujete. I najvažnije – ne donosite velike odluke dok se prašina ne slegne. Nedelja izdaje nije kazna, već poziv da se vratite sebi i preispitate šta zaista želite.

