Horoskop upozorava: Do kraja oktobra ova 2 znaka plivaju u parama, ali pod jednim uslovom

Dva znaka dobijaju šansu za finansijski preokret – ali samo ako urade jednu stvar.

Ako ste rođeni u jednom od ova dva znaka, vreme je da se trgnete – novac dolazi, ali ne sam od sebe. Horoskop za kraj oktobra donosi iznenađenje koje može promeniti tok vaših finansija, ali samo ako znate da ga prepoznate i iskoristite.

Lav – vreme je da naplatite ono što vredite

Lavovi, vaša harizma konačno dobija i materijalnu potvrdu. Do kraja oktobra, očekujte priliku da se istaknete na poslu, dobijete povišicu ili pokrenete nešto svoje. Ali pazite – neće vam pasti s neba. Moraćete da pokažete inicijativu, da se izborite za ono što vam pripada. Ako ste kreativni, sad je trenutak da to unovčite.

Saveti za Lavove: – Ne ignorišite pozive za saradnju, čak i ako deluju neozbiljno. – Pokrenite projekat koji ste odlagali. – Budite glasni u svojim zahtevima – sad je vreme da vas čuju.

Strelac – novac dolazi kroz ljude i ideje

Strelčevi, vaš društveni radar radi punom parom. Do kraja oktobra, novac vam dolazi kroz kontakte, preporuke, pa čak i slučajne susrete. Ako ste u fazi traženja posla, ovo je idealan trenutak da se povežete sa starim poznanicima. Ako već radite, neko će vas preporučiti za dodatni angažman.

Saveti za Strelčeve:

– Ne odbijajte pozive na kafu – iza njih se krije prilika.

– Podelite svoje ideje, čak i ako nisu savršene.

– Budite otvoreni za promene – novac dolazi kroz fleksibilnost.

Oktobar je mesec u kojem Lav i Strelac mogu da naprave ozbiljan finansijski pomak. Ali ključ je u akciji. Horoskop ne garantuje pare – on samo pokazuje gde da ih tražite. Ako ste jedan od ovih znakova, ne čekajte – krenite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com