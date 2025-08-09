Horoskop za 10. avgust: Sutra se sve menja za ova 3 znaka

Horoskop za 10. avgust otkriva dan kada se sve menja – saznajte da li ste među znakovima koji ulaze u novu fazu.

Sutra, 10. avgusta, nebo šalje snažan signal – dan je pun preokreta, ali i prilika koje dolaze iznenada. Za tri znaka, ova nedelja može biti tačka loma, ali i početak nečeg velikog. Ako ste među njima, ne ignorišite znakove – sudbina vam šapuće.

Lav – vreme je da prelomite

Lavovi, sutra je dan kada više nema odlaganja. Sve ono što ste gurali pod tepih – bilo da je emotivno, poslovno ili porodično -dolazi na red. Bićete u centru pažnje, ali i pred važnim izborom. Ne bojte se da kažete „dosta je“ – to je prvi korak ka slobodi.

Praktičan savet: Ako osećate da vas nešto guši, vreme je da to pustite. Sutra je dan za hrabre.

Škorpija – istina dolazi, spremite se

Škorpije, 10. avgust donosi razotkrivanje. Možda ćete saznati nešto što menja vaš odnos prema nekome ili nečemu. Iako može boleti, ova istina vam daje snagu da se postavite drugačije. Ne ignorišite osećaj u stomaku – on zna više nego što mislite.

Praktičan savet: Ne reagujte odmah. Dajte sebi dan da sve slegne, pa odlučite.

Ribe – šansa koja se ne odbija

Ribe, sutra vam se otvara prozor ka nečemu što ste dugo priželjkivali. Možda je to posao, poziv, poruka ili susret. Važno je da ne pobegnete iz straha. Ovaj dan traži da budete iskreni prema sebi – šta stvarno želite?

Praktičan savet: Zapišite svoje želje večeras. Sutra je dan kada se univerzum sluša.

Sutra nije dan za pasivnost. Ako ste Lav, Škorpija ili Riba – budite budni, budite iskreni, budite svoji. Promena dolazi, a vi birate kako će izgledati.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com