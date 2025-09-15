Horoskop za 15–21. septembar: Jedan znak gubi sve – ali dobija šansu koju čeka godinama

Pomračenje u Devici briše sve što ne valja – i otvara vrata sudbinskim promenama.

Ova nedelja nije obična. Od 15. do 21. septembra, zvezde se ređaju kao domino – i jedan znak pada, ali ne bez razloga. Pomračenje u Devici 21. septembra donosi reset, gubitak kontrole, ali i šansu za najdublju promenu u godini. Ako ste Devica – ovo je vaša nedelja. Ako poznajete Devicu – budite tu.

Šta donosi pomračenje u Devici?

Mladi Mesec u vašem znaku, uz solarno pomračenje, briše staro i otvara prostor za novo. Gubici mogu biti bolni – posao, odnosi, iluzije – ali ono što dolazi posle toga je čisto zlato. Devica dobija priliku da se oslobodi perfekcionizma, da kaže „ne“ svemu što je sputava i da konačno stavi sebe na prvo mesto.

Ostali znaci – ko dobija, ko gubi?

Ovan ima šansu za povišicu, ali mora da se izbori za nju.

Bik dobija finansijski preokret, ali samo ako ne ignoriše intuiciju.

Blizanci ulaze u romantičnu igru, ali moraju da se otvore.

Rak se vraća sebi kroz tišinu i planiranje. Lav mora da uspori i ne donosi odluke u afektu.

Vaga dobija moć komunikacije – ali mora da je koristi iskreno.

Škorpija gradi savezništva, ali mora da pusti kontrolu. Strelac dobija nagradu – ali samo ako je prethodno dao sve od sebe.

Jarac mora da se seti šta ga zaista pokreće.

Vodolija osvaja simpatije, ali mora da balansira.

Ribe se povlače u tišinu – i tu pronalaze snagu.

Praktični saveti za ovu nedelju:

– Ne planirajte dugoročno pre 21. septembra.

– Osluškujte telo – energija je promenljiva.

– Ne ignorišite intuiciju, posebno oko četvrtka.

– Ako ste Devica, pišite, brišite, menjajte – sve je dozvoljeno.

– Ako ste u vezi sa Devicom – ne pritiskajte. Pustite je da se resetuje.

