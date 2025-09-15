Horoskop za 15. septembar: Bik i Jarac nalaze se pred važnim dogovorima, a Vagi sledi fatalan susret

Najtačniji dnevni horoskop – pogledajte da li su vam zvezde naklonjene za danas!

Ovan

Dobar je trenutak da zamolite za pomoć ili da vi nekome učinite uslugu. Pazite samo da zbog toga ne zapostavite sopstvene obaveze. Biće i zanimljivih poznanstava, možda i susret s osobama koje vam odmah privuku pažnju.

Bik

Očekuje vas ozbiljan razgovor sa osobom čiji savet cenite. Slobodno iznesite i svoje ideje – naići će na razumevanje. U ljubavi – miran dan, ali ćete možda vi povremeno praviti buru ni oko čega.

Blizanci

Danas vam se dosta toga namešta, ali vas nervoza tera da žurite. Planovi sa partnerom mogu da propadnu zbog posla ili iznenadnog susreta sa starim prijateljem.

Rak

Obaveze vas zatrpavaju, pa ste nervozni i rasejani. Ni privatni deo dana nije mnogo bolji – lako može doći do nepotrebne rasprave sa voljenom osobom.

Lav

Potrebna vam je podrška da biste završili planirano. Potražite je kod starijih kolega – pomoći će vam, iako će vas pomalo smoriti sa pričom. Ljubavna situacija ostaje stabilna.

Devica

Dan je prepun obaveza i nerviranja – čim završite jedno, iskrsne drugo. Pokušajte da se bolje organizujete. U ljubavi vas čekaju iznenađenja, a komunikacija sa partnerom varira od toplog do hladnog.

Vaga

Tempo je jak, ali sve ćete stići ako se ne nervirate. Baš danas moguć je jedan fatalan susret koji može probuditi snažna osećanja i strast.

Škorpija

Na poslu ništa ne ide glatko. Ako spustite tenziju, lakše ćete se snaći. U emotivnom životu pazite da sitnice ne prerastu u nepotrebne sukobe.

Strelac

Dan je naporan, ali ćete uspeti da obavite više nego što ste planirali. Bićete u kontaktu sa mnogo ljudi, a moguće je i novo poznanstvo koje će vas osvežiti.

Jarac

Poslovna pitanja dolaze u prvi plan. Čeka vas važan dogovor ili sastanak. Bićete napeti, pa pokušajte da ostanete smireni. Razgovor sa partnerom može otkloniti dileme koje vučete već neko vreme.

Vodolija

Raspoloženje vam oscilira – čas ste otvoreni i vedri, čas tražite svađu. Možda je najbolje da deo dana provedete sami, kako biste se smirili i došli sebi.

Ribe

Zaokupljeni ste svojim brigama i radije biste se povukli nego da se družite sa kolegama. Ako vas budu previše „čačkali“, reagovaćete burno. Misli su vam ionako usmerene na emotivni život i dileme koje vas muče.

Da li ste se prepoznali?

