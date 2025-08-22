Horoskop za 23. avgust donosi preokret za jedan znak – i ništa više neće biti isto

Jedan horoskopski znak 23. avgusta ulazi u fazu koja menja sve — preokret je šokantan, a posledice traju duže nego što mislite.

Neki dani dođu tiho, a neki tresnu kao grom iz vedra neba. 23. avgust je upravo takav – dan kada jedan horoskopski znak ulazi u potpuno novu fazu života. Ako ste rođeni u znaku Lava, pripremite se: univerzum vam šalje poziv na buđenje.

Lavovi, vreme je da se suočite sa sobom

Ono što ste do sada gurali pod tepih – emocije, odluke, sumnje – sada izlazi na površinu. Danas se otvara energetski prozor koji vas gura ka promeni. Možda će to biti razgovor koji menja sve, možda susret koji vas izbaci iz koloseka, a možda samo osećaj da više ne možete po starom.

Praktične posledice: Šta se menja

Očekujte da se promeni dinamika u odnosima – neko će vas iznenaditi iskrenošću, a neko razočarati ćutanjem. Na poslu, intuicija vam je pojačana: ako osećate da nešto nije kako treba, verovatno ste u pravu. Finansijski, ne donosite impulsivne odluke – energija dana je burna, ali ne i stabilna.

Saveti za Lavove (i one koji ih vole)

Ako ste Lav, ne ignorišite znakove. Pišite, razgovarajte, budite iskreni prema sebi. Ako volite Lava, budite tu – ne da rešavate, već da slušate. Danas se ne traže odgovori, već hrabrost da se pogleda istini u oči.

Ostali znaci: Mir pred buru

Za ostale znake, 23. avgust je dan introspekcije. Neće biti velikih spoljašnjih događaja, ali unutrašnji dijalog može doneti važne uvide. Iskoristite dan za tišinu, za razmišljanje, za pripremu – jer Lavova oluja može pokrenuti lančanu reakciju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com