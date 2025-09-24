Horoskop za 26. septembar dan kad se sve lomi – evo kome se život preokreće

Dan kada se lomi ono što ste krili – pogledajte da li ste među znakovima koji danas pucaju.

Horoskop za 26. septembar donosi dan pun tenzije, unutrašnjih lomova i odluka koje menjaju tok života. Ako ste osetili da nešto „visi u vazduhu“ – niste sami. Energije su nabijene, a neki znakovi će se suočiti sa sobom kao nikad pre.

Lav – kad ego pukne, ostane srce

Lavovima se danas lomi ono što su dugo gurali pod tepih. Pitanje ponosa, kontrole i priznanja dolazi na naplatu. Ako ste Lav, spremite se za razgovor koji boli, ali leči. Ne bežite od ranjivosti – ona je vaša snaga.

Škorpija – istina izlazi iz senke

Škorpije će danas biti suočene sa istinom koju su dugo potiskivale. Možda kroz tuđe reči, možda kroz sopstvenu intuiciju. Danas se lomi iluzija, a rađa se jasnoća. Neće biti lako, ali će biti oslobađajuće.

Blizanci – vreme je da se odlučiš

Blizanci više ne mogu da sede na dve stolice. Danas je dan kada dilema mora da se preseče. Bilo da je u pitanju posao, ljubav ili prijateljstvo – odluka će doneti mir, čak i ako zaboli.

Jarac – struktura se ruši da bi se izgradila nova

Jarčevi osećaju da im se temelji tresu, ali to nije kraj – to je početak. Danas je dan kada se lomi ono što više ne služi. Ako ste Jarac, ne paničite – gradite novo, hrabro i iskreno.

Ostali znakovi – talas se oseća, ali ne lomi

Za ostale znakove, 26. septembar donosi blagu nelagodu, pojačanu intuiciju i potrebu za povlačenjem. Nije dan za velike poteze, već za osluškivanje. Ako osećate da nešto nije kako treba – verujte tom osećaju.

Ovaj dan nije za ignorisanje. Ako ste među znakovima koji su na udaru, ne bežite – suočite se. Ako niste, budite podrška. Horoskop za 26. septembar nije tu da vas uplaši, već da vas pripremi. Jer kad se sve lomi – nešto novo mora da se rodi.

