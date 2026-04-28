Spremite se za 29. april: Jednom znaku se vraća bivša ljubav, a drugom stiže novac koji je dugo čekao!

Horoskop za 29. april otkriva ko dobija poruku od bivše, a kome stiže dugo očekivani novac. Proverite šta vas čeka u utorak.

Horoskop za 29. april donosi dva velika obrta koji menjaju raspoloženje cele nedelje.

Jednom znaku se vraća osoba iz prošlosti sa porukom koju nije očekivao, dok drugi konačno dobija novac koji je mesecima visio u vazduhu.

Ostali znaci takođe imaju svoje male trenutke istine, a glavni savet krije se u sredini teksta.

Šta donosi astrološka prognoza za utorak svim znacima

Dnevni horoskop za 29. april stavlja akcenat na komunikaciju i stare račune.

Mesec u Blizancima otvara teme koje ste gurali pod tepih.

Neko progovara, neko ćuti, a neko konačno potpisuje papir koji čeka od marta.

Ovan i Bik: tempo se menja

Ovnovi imaju kratak fitilj ujutru. Izbegnite raspravu sa kolegom oko sitnice, jer se može pretvoriti u veliki problem.

Bikovi dobijaju potvrdu vesti koja im donosi olakšanje na poslu.

Blizanci: dan kada vam se vraća bivša ljubav

Vama zvezde za 29. april pišu glavnu priču dana. Osoba sa kojom ste raskinuli javlja se preko poruke ili poziva, najverovatnije popodne.

Ne reagujte impulsivno. Pitajte sebe zašto vam se javlja sada, posle toliko meseca tišine.

Rak i Lav: emocije i ponos

Rakovi su preosetljivi na komentare u porodici. Povucite se u svoj ugao i ne objašnjavajte se svima.

Lavovi blistaju na poslu i dobijaju javnu pohvalu, ali pazite da ne preuzmete tuđi posao iz sujete.

Devica dobija novac koji je dugo čekala

Device, vama stiže uplata koja je kasnila nedeljama, najverovatnije od strane klijenta ili institucije.

Proverite račun popodne. Konačno ćete prodisati i isplatiti obaveze koje su vas pritiskale.

Vaga i Škorpija: balans i dubina

Vage imaju lep dan za dogovore i potpisivanje ugovora.

Škorpije osećaju da neko oko njih krije informaciju, i intuicija ih ne vara. Ne pritiskajte, istina dolazi sama do petka.

Strelac, Jarac i Vodolija u astrološkoj prognozi za utorak

Strelčevi razmišljaju o putovanju ili promeni mesta stanovanja. Pojavljuje se konkretna prilika, ali ne donosite odluku istog dana.

Jarčevi zatvaraju jedno poglavlje na poslu i dobijaju mir koji im je nedostajao.

Vodolije imaju inspirativan dan i kreću sa idejom koju su odlagale od januara.

Ribe: tiha pobeda

Vama astro vodič za utorak donosi neočekivanu podršku od starog prijatelja. Razgovor koji vodite uveče menja vaš pogled na situaciju u kojoj ste se osećali zarobljeno.

Koji znak ima najjači dan 29. aprila

Najjači dan imaju Blizanci i Devica. Blizanci dobijaju emotivnu šansu za pomirenje ili zatvaranje stare priče, dok Devica prima novac koji rešava praktične brige.

Mali ritual koji pojačava energiju srede

Horoskopski znaci najbolje prolaze kada imaju jasnu nameru, a ne samo nadu.

Ne pristajte na razgovor sa bivšim partnerom pre nego što popijete kafu

Proverite mejl i račun između 14 i 17 časova

Izbegnite velike kupovine na kredit

Zapišite jednu stvar na kojoj ste zahvalni

