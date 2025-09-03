Horoskop za 7 dana: Jedan znak donosi odluku koja menja sve – povratka nema

Lav donosi odluku koja menja sve – astrolozi kažu da povratka nema.

Nedelja pred nama donosi neočekivane obrte, ali jedan znak će se suočiti sa trenutkom koji menja sve. Ako ste Lav – pripremite se. Odluka koju ćete doneti neće imati dugme za „undo“.

Lav – trenutak koji menja život

Lavovi su na ivici velike promene. Poslovno, mogu doneti impulsivnu odluku – prihvatiti ponudu koja deluje kao san, ali nosi i ogromnu odgovornost. U ljubavi, mogu se zaljubiti u osobu koja je potpuno van njihovog dosadašnjeg okvira. Sve deluje brzo, neplanirano, ali osećaj u stomaku ne vara.

Ova nedelja je test intuicije. Ako Lav posluša unutrašnji glas, može zakoračiti u novu životnu fazu. Ako se povuče – propušta priliku koja se ne vraća.

Ostali znakovi – stabilno, ali sa upozorenjem

Ovan je na raskrsnici – poslovna prilika dolazi, ali zahteva hrabrost.

Bik mora da obrati pažnju na znakove – ako ignoriše osećaj nezadovoljstva, sledi kulminacija.

Blizanci dobijaju poziv koji menja sve – ne analizirajte previše, već skočite.

Rak se emotivno resetuje – postavlja granice i odbija ono što više ne služi.

Device priznaju sebi šta zaista žele, dok Vage pucaju pod pritiskom balansiranja.

Škorpije osećaju da dolazi nešto veliko – i dolazi.

Strelčevi se bude iz letargije – neko ih izaziva da se pomere iz zone komfora.

Jarčevi preispituju sve što su gradili – da li je vredelo?

Vodolije dobijaju šansu da se pokažu, ali moraju da se spuste na zemlju.

Ribe osećaju da ih neko vuče ka prošlosti – ali sada imaju snagu da kažu „ne“.

Ne ignorišite intuiciju. Ova nedelja nije za kalkulacije, već za hrabre poteze. Ako osećate da je vreme za promenu – jeste. Ako osećate da nešto više ne funkcioniše – nije slučajno.

