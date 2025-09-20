Horoskop za 7 dana: Zvezde u poravnanju, ali jedan znak puca po šavovima

Zvezde su u poravnanju, ali jedan znak je pred pucanjem. Saznaj da li si ti taj.

Zvezde su se konačno složile – ali ne za svakoga. Ova nedelja nosi snažan energetski naboj, idealan za odluke koje se dugo odlažu. Ako ste čekali znak – evo ga. Ali pazite, jer jedan horoskopski znak je na ivici emotivnog loma.

Podznak u retrovizoru: šta nas čeka

Merkur se smestio tamo gde najviše boli – u zonu prošlosti. Mnogi će se suočiti sa starim porukama, bivšim ljubavima i neizgovorenim rečenicama. Ako ste Rak, pripremite se: emocije će vas udariti kao talas. Ne ignorišite ih, ali ne donosite odluke u afektu.

Lav u punoj snazi, ali pod pritiskom

Lavovima se smeši uspeh, ali pod uslovom da ne ignorišu znakove tela. Umor, nesanica, osećaj praznine – sve to traži pauzu. Ako nastavite da gazite bez predaha, zvezde upozoravaju: telo će reći stop pre nego što vi to priznate.

Vaga na raskrsnici

Za Vage je ovo nedelja odluka. Ljubav ili karijera? Srce ili sigurnost? Neće biti lako, ali intuicija je na vašoj strani. Ako osećate da nešto nije za vas – verovatno nije. Ne pristajte na mrvice.

Znak koji puca po šavovima: Škorpija

Škorpije su pod pritiskom sa svih strana. Porodica, posao, unutrašnji nemiri – sve se sabira. Osećaj da ste na ivici nije iluzija. Ali dobra vest je: ako izdržite ovu nedelju, sledeća donosi olakšanje. Ključ je u iskrenosti – prema sebi i drugima.

Saveti za preživljavanje sedmice

– Ne odgovarajte odmah na poruke koje vas uznemire. Udahnite, prespavajte.

– Pišite dnevnik – makar jednu rečenicu dnevno.

– Ne zaboravite telo: šetnja, voda, san.

Ako osećate da ste „na ivici“ – niste sami. Podelite to sa nekim.

