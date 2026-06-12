Astrolozi otkrivaju: Jedan znak ovog vikenda ima neverovatnu sreću u igrama na sreću – da li ste to vi?

Da li vam zvezde spremaju bogatstvo? Proverite šta kaže horoskop za igre na sreću za ovaj vikend i koji brojevi donose novac.

Tražite li horoskop za igre na sreću koji će vam konačno doneti dobitak dok se opuštate ovog petka posle podne? Zvezde su se opasno ‘namestile’ i jednom znaku ovog vikenda poklanjaju energiju koja privlači novac kao magnet.

Svi smo imali onaj čudan osećaj u stomaku da baš ovog vikenda ne smemo da propustimo šansu – proverite da li je vaš znak upravo onaj kome zvezde večeras i sutra donose sreću!

Ovan

Ovaj vikend donosi vam neočekivanu priliku za dobitak kroz brojeve povezane sa vašim datumom rođenja. Ne oklevajte, jer energija Marsa podstiče vašu hrabrost pri izboru kombinacija.

Bik

Zvezde vam donose manji dobitak koji će vam drastično popraviti raspoloženje. Nije u pitanju „milionski“ iznos, ali je to siguran znak da vas univerzum konačno primećuje.

Blizanci

Vama se najviše sreće smeši ako listić popunite u subotu pre podne. Tada je uticaj Meseca najjači i donosi vam mirnu ruku pri svakom odabiru brojeva.

Rak

Vaša intuicija biće oštra kao žilet, posebno kada su u pitanju igre na sreću koje ste ranije igrali. Slušajte svoj unutrašnji glas, on vas ovog puta sigurno neće prevariti.

Lav

Sreća je na vašoj strani, ali pod uslovom da igrate samostalno, bez saveta prijatelja. Vaša energija je sada toliko jaka da sami privlačite dobitak.

Devica

Za vas je ovo vikend planiranja, a ne impulsivnog igranja. Ako pažljivo proučite statistiku prethodnih izvlačenja, šanse za uspeh se drastično povećavaju.

Zlatni savet: Kada birate brojeve, obavezno dodajte broj 7 ili 11 na vaš niz. To su vaši lični „magneti“ koji ovog vikenda privlače energiju obilja u vaš život.

Saznajte i ovo: Zašto su baš ovi znaci najsrećniji kada je novac u pitanju?

Vaga

Vama se smeši dobitak kroz igre koje uključuju nizove brojeva koji se ponavljaju. Budite opušteni, jer novac voli one koji ga ne jure sa grčem u stomaku.

Škorpija

Sreća vam se vraća kroz brojeve koji su vam važni u privatnom životu. Ako vidite brojeve koji vas podsećaju na drage ljude, to je znak da ih odmah zaokružite.

Strelac

Vi ste apsolutni pobednik ovog vikenda! Zvezde su se poklopile baš vama u korist i vaš osećaj za dobitne kombinacije retko je viđen.

Jarac

Vaša upornost se isplaćuje, pa makar i kroz simboličan dobitak koji će vam ulepšati dan. Ne odustajte, čak i ako prvi pokušaj ne bude onaj pravi.

Vodolija

Izbegavajte standardne šablone i probajte nešto što nikada niste igrali. Upravo ta promena rutine može biti ključna za vaš finansijski napredak ovog vikenda.

Ribe

Vaša mašta je vaša najveća snaga u igrama na sreću. Ako osetite da neki niz brojeva „iskače“ pred vama, to je direktna poruka univerzuma.

Pročitajte i: Šta znače snovi o parama i dobicima?

Koji je vaš srećni potez?

Sada kada znate šta zvezde spremaju, na vama je samo da napravite taj prvi korak.

Igrajte pametno, bez prevelikog pritiska i slušajte svoj unutrašnji osećaj koji vas retko vara.

Neka vam ovaj horoskop za igre na sreću donese sreću i osmeh na lice!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com